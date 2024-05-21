Как бороться с клевером на газоне: действенные лайфхаки

Клевер, хоть и выглядит милым цветком, может стать настоящей головной болью для владельцев газонов. Она не только портит внешний вид зеленого ковра, но и вытесняет другие травы, делая газон менее стойким. Об этом пишет Better Home and Garden.

К счастью, существует несколько действенных методов, которые помогут вам избавиться от клевера на газоне:

Создание благоприятных условий для дерна:

Здоровый газон со временем сам вытеснит сорняки, включая клевер. Для этого важно:

Обеспечить почву питательными веществами: Богатый суглинок с хорошим дренажем станет идеальным основанием для пышного газона.

Богатый суглинок с хорошим дренажем станет идеальным основанием для пышного газона. Поддерживать оптимальный уровень влажности: Газонная трава требует около 2,5 см воды в неделю от осадков или орошения.

Газонная трава требует около 2,5 см воды в неделю от осадков или орошения. Поддерживать правильную высоту скашивания: Оптимальная высота газона – 7,5 см. Это не даст клеверу и другим сорнякам получить достаточно солнечного света для развития.

Питание:

Азотные удобрения: Клевер способен самостоятельно собирать азот из атмосферы, чего не может сделать дерн. Поэтому внесение азотных удобрений (синтетических или органических) поможет газону расти сильнее и вытеснить клевер.

Клевер способен самостоятельно собирать азот из атмосферы, чего не может сделать дерн. Поэтому внесение азотных удобрений (синтетических или органических) поможет газону расти сильнее и вытеснить клевер. Компост: Рассыпание тонкого слоя компоста обогатит почву питательными веществами и будет способствовать лучшему росту дерна.

Гербициды:

Время применения: Лучше всего использовать гербициды против клевера осенью, когда растение накапливает питательные вещества на зиму.

Лучше всего использовать гербициды против клевера осенью, когда растение накапливает питательные вещества на зиму. Выбор гербицида: Выбирайте селективные гербициды, разработанные специально для уничтожения клевера, не вредя другим травам.

Защита окружающей среды:

Природные методы: Природные удобрения (компост) и ручное удаление клевера являются более экологичными методами, хотя и действуют медленнее.

Природные удобрения (компост) и ручное удаление клевера являются более экологичными методами, хотя и действуют медленнее. Защита опылителей: Клевер является источником пищи для пчел и других полезных насекомых. Применение химических методов борьбы с сорняками может отрицательно влиять на окружающую среду.

Помните, что лишение клевера на газоне может потребовать времени и комплексного подхода. Сочетание вышеперечисленных методов поможет вам создать здоровый и красивый газон, свободный от сорняков.

Напомним, мы уже писали, садоводы объяснили, как простая газета поможет истребить сорняки раз и навсегда.

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