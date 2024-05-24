Українська
Социум

Как борная кислота помогает в уходе за огурцами и помидорами: огородники ответили

Цихоцкая Мария

Как борная кислота помогает в уходе за огурцами и помидорами: огородники ответили
Ее универсальность делает ее незаменимым помощником в уходе за садом и огородом.

Борная кислота – это уникальное удобрение, которое на протяжении десятилетий используется садовниками для улучшения роста и плодоношения овощных, плодовых, ягодных и цветочных культур. Ее универсальность делает ее незаменимым помощником в уходе за садом и огородом. Об этом сообщает Amazing Garden.

Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой?

Огурцы:

  • Бутонизация: Для стимуляции завязывания плодов.
  • Цветение: Для лучшего опыления и плодоношения.
  • Плодоношение: Чтобы получить более сладкие и качественные огурцы.

Помидоры:

  • Бутонизация: Для стимуляции роста и развития бутонов.
  • Цветение: Для лучшего опыления и предотвращения пустоцвета.
  • Плодоношение: Во избежание появления пустотел и растрескивания плодов.

Как приготовить раствор борной кислоты?

Для приготовления раствора вам понадобится:

  • 10 грамм борной кислоты
  • 10 литров теплой воды
  1. Растворите борную кислоту в теплой воде.
  2. Тщательно перемешайте раствор.

Как правильно опрыскивать?

  • Обильно опрыскивайте листья и стебли растения.
  • Избегайте попадания раствора в цветы и плоды.
  • Используйте мелкоточечный пульверизатор, чтобы получить туман из мелких капель.
  • Опрыскивайте растения утром или вечером в сухой безветренный день.
  • Температура раствора должна быть близка к температуре воздуха.
  • Для тепличных томатов используйте менее концентрированный раствор.

Важно:

  • Не превышайте рекомендованную дозу, ведь это может привести к ожогам на растениях.
  • Перед обработкой всех растений протестируйте раствор на одном растении.
  • При внесении раствора под корень используйте не менее 0,5 литра на куст.

Следуя этим простым правилам, вы сможете использовать борную кислоту с максимальной эффективностью и получить обильный урожай огурцов и помидоров.

Напомним, мы уже писали, как правильно сажать и выращивать редис.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Социум