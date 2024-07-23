Как алкоголь влияет на мозг: интересные исследования

АЛКОГОЛЬ И МОЗГ: ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ И УМНАЯ МЕРА

Темой Всемирного дня мозга в этом году является сохранение здоровья и предотвращение патологических состояний композитора и дирижера нашего организма. Отдельного внимания заслуживают многие факторы, влияние которых может быть полезным или вредным. Алкоголь является одним из них.

Далее текст на языке оригинала

Келих вина або пива виглядає приємним способом розслаблення та перепочинку після напруженого дня, що допомагає зменшити соціальну тривожність та легше спілкуватися. Але в той час, як помірне споживання алкоголю не зумовлює значних проблем, регулярне надмірне вживання може суттєво вплинути на здоров’я мозку. Розглянемо детальніше вплив алкоголю на розумові функції.

🔵 ЯК ЗАСВОЮЄТЬСЯ АЛКОГОЛЬ

Алкоголь метаболізується в організмі різними шляхами, у цьому процесі беруть участь два ферменти, алкогольдегідрогеназа (АДГ) і альдегіддегідрогеназа (АЛДГ). Після споживання алкоголь всмоктується в кров, головним чином із тонкого кишечника. Далі кров тече до печінки, де піддається дії ферментів, що розщеплюють алкоголь і продукти його метаболізму.

Через кров алкоголь розноситься по всьому тілу, включаючи мозок, нирки та легені. У більшості здорових людей цикл циркуляції крові по тілу становить 90 секунд. Таким чином алкоголь впливає на мозок і всі інші органи впродовж короткого проміжку часу. Однак, якщо вживати його разом з їжею, це може значно сповільнити всмоктування алкоголю в кров та уповільнювати зростання його концентрації у крові.

Алкоголь насамперед впливає на префронтальну кору, частину мозку, що відповідає за судження та міркування.

🔵 ЯКА ДОЗА Є БЕЗПЕЧНОЮ

Деякі дослідження вказують на певні переваги помірного вживання алкоголю для здоров’я. Однак інші експерти вважають, що будь-яке споживання алкоголю не є безпечним. Результат дослідження 2021 року, опубліковані в журналі Nutrients, продемонстрували, що хронічне вживання алкоголю може змінити структуру мозку та призвести до "функціональної дисрегуляції ключових систем мозку, які контролюють поведінку".

Рекомендовано обмежити споживання алкоголю одним напоєм на день для жінок і максимум двома напоями для чоловіків. Стандартним напоєм є 0,33 пива (5% алкоголю), 100 мл вина (12% алкоголю), або 30 мл дистильованих спиртних напоїв таких як джин, ром, горілка та віскі (40% алкоголю).

Алкоголь токсичний для кожної окремої клітини організму. Важливо враховувати кількість споживаного алкоголю, частоту, з якою людина його вживає та наявність проблем зі здоров’ям.

Для тих, хто має певні захворювання або приймає певні ліки, а також для неповнолітніх, вагітних або хто планує вагітність, а також тих, хто не може контролювати кількість випитого, жодна кількість алкоголю не вважається безпечною.

🔵 ГІПОТЕТИЧНІ ПЛЮСИ АЛКОГОЛЮ

🔹 Покращує когнітивні функції

Відповідно до огляду 2020 року, опублікованого в JAMA, існує позитивний зв’язок між споживанням алкоголю та когнітивними здібностями. У когортному дослідженні за участі майже 20 тисяч людей науковці виявили, що вживання алкоголю від низького до помірного (до 8 напоїв на тиждень для жінок і до 15 напоїв на тиждень для чоловіків) було суттєво пов’язане зі стабільно вищою "траєкторією когнітивних функцій". Це включало підвищення когнітивних показників, краще запам'ятовування слів та нижчий рівень когнітивного згасання.

🔹 Поліпшує настрій

Дослідження 2017 року, опубліковане в журналі Drug and Alcohol Dependence, вивчало вплив алкоголю на настрій. Науковці дійшли висновку, що вживання алкоголю асоціюється з більш позитивним настроєм і зниженням негативних емоцій під час вживання. Проте вони відзначили, що ті, хто вживав алкоголь, щоб впоратися з тривогою, відчули менше переваг. Спиртні напої можуть покращити настрій і підвищити рівень серотоніну, хімічної речовини, яка відповідає за гарне самопочуття, однак переважно в короткостроковій перспективі.

🔵 ДОВЕДЕНІ МІНУСИ АЛКОГОЛЮ

🔹 Підвищує ризик нейродегенеративних захворювань

Дослідження пов’язують високий рівень заліза в мозку з нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Паркінсона та Альцгеймера. Згідно з дослідженням, опублікованим у липні 2022 року в PLOS One, яке включало 20 729 учасників, вживання понад чотирьох стандартних напоїв на тиждень може змінити рівень заліза в мозку, що підвищує ризик нейродегенеративних захворювань. Високий рівень заліза також корелює з уповільненням виконавчих функцій та часом реакції.

Алкоголь є нейротоксином, який здатен вбивати клітини мозку. Хоча деякі клітини мозку з часом можуть відновлюватися, пошкодження можуть бути постійними, оскільки алкоголь має тривалий вплив на нейромедіатори в мозку. Крім того, надмірне споживання алкоголю пов’язане з підвищеним ризиком деменції, йдеться в огляді 2020 року, опублікованому в Neuropsychiatric Disease and Treatment.

🔹 Може зменшити обсяг мозку.

У дослідженні 2022 року, опублікованому в Nature Communications, науковці встановили, що вживання одного-двох напоїв на день може зменшити об’єм мозку. Крім того, загальна кількість втраченого об’єму зростала зі збільшенням кількості споживання спиртного.

Деякі дослідження показують, що зменшення мозку внаслідок хронічного вживання алкоголю можна частково усунути завдяки повній відмові від спиртного. Крім того, старіші дослідження показали, що припинення споживання алкоголю збільшує об’єм мозку. Зокрема, вітамінні добавки та повна відмова від алкоголю можуть скасувати симптоми синдрому Верніке-Корсакова, розладу мозку та пам’яті, спричиненого дефіцитом тіаміну, який може бути результатом впливу алкоголю, протягом перших двох років після припинення вживання.

Тож, якщо ви вирішили розслабитися та випити спиртне, споживайте його відповідально та обмежтеся одним-двома напоями на день, щоб підтримати здоров’я свого мозку та запобігти погіршенню когнітивних функцій.