К трем знакам зодиака в мае прикоснется рука ангела: они главные счастливчики

Май 2024 года принесет сказочную удачу трем уроженца зодиакального круга благодаря влиянию Венеры. По словам астрологов, рука ангела прикоснется к Тельцам, Львам и Козерогам. Их ждет исключительное везение и шанс преобразить свою жизнь в лучшую сторону.

Телец

Тельцы определенно являются победителями небесной лотереи последнего месяца весны. Уроженцы знака, известные своей настойчивостью и любовью к комфорту и роскоши, могут рассчитывать на улучшение финансового положения. Им будет покровительствовать Юпитер, известный в астрологии как "великий благодетель". Тельцы смогут совершить карьерный рывок, о котором давно мечтали.

Лев

Солнце, которое покровительствует Львам, наполнит их в мае необыкновенной энергией, придав харизму и уверенность в себе. Благодаря этому уроженцы знака решатся на перемены, о которых давно размышляли. Возможно, речь идет о переезде, смене работы или поиске второй половинки. Их смелость будет вознаграждена ангелами-защитниками. Если Львы рискнут, все получится!

Козерог

Для Козерогов май станет временем реализации давно отложенных планов. Удача и успех будут на стороне уроженцев благодаря влиянию Юпитера и Урана, а это значит, что самые рискованные проекты принесут большую выгоду. Астрологи рекомендуют Козерогам обратить внимание на знаки судьбы и не упускать возможностей. Одинокие уроженцы знака в этом месяце могут найти настоящую любовь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.