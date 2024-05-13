До трьох знаків зодіаку у травні доторкнеться рука ангела: вони головні щасливчики

Травень 2024 року принесе казкову удачу трьом уродженцям зодіакального кола завдяки впливу Венери. За словами астрологів, рука ангела торкнеться Тельців, Левів і Козорогів. На них чекає виняткове везіння і шанс змінити своє життя на краще.

Телець

Тельці безперечно є переможцями небесної лотереї останнього місяця весни. Уродженці знаку, відомі своєю наполегливістю та любов'ю до комфорту та розкоші, можуть розраховувати на покращення фінансового стану. Ними опікуватиметься Юпітер, відомий в астрології як "великий благодійник". Тельці зможуть зробити кар'єрний ривок, про який давно мріяли.

Лев

Сонце, яке управляє Левами, наповнить їх у травні незвичайною енергією, надавши харизми та впевненості в собі. Завдяки цьому уродженці знаку наважаться на зміни, про які давно розмірковували. Можливо, йдеться про переїзд, зміну роботи або пошук другої половинки. Їхню сміливість буде винагороджено ангелами-захисниками. Якщо Леви ризикнуть, все вийде!

Козоріг

Для Козорогів травень стане часом реалізації давно відкладених планів. Успіх і успіх будуть на боці уродженців знаку завдяки впливу Юпітера та Урану, а це означає, що найбільш ризиковані проєкти принесуть велику вигоду. Астрологи рекомендують Козорогам звернути увагу на знаки долі та не упускати можливостей. Самотні уродженці знаку цього місяця можуть знайти справжнє кохання.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.