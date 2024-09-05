Обожаю сезон свежих фруктов! А моя семья обожает пироги с персиками, сливами, абрикосами… Все легко, просто и невероятно вкусно! Так что присоединяйтесь и давайте готовить вместе.

Йогуртовый пирог с персиком

Тесто:

100 г яиц (2 шт.)

250 г белого густого йогурта Молокия (жирностью 3%)

110 г сливочного масла "Молокия" (жирностью 82%)

250 г муки (8 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)

8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой + 1 ч. л. без горки)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

ванильный сахар

Начинка:

5 персиков или нектаринов (сливы, абрикосы)

100 г малины

сахарная пудра (для декора)

Приготовим йогуртовый пирог с персиком.

Перекладываем в миску масло комнатной температуры, добавляем сахар, ванильный сахар (по желанию), яйца комнатной температуры и перемешиваем венчиком.

Добавляем густой белый йогурт и перемешиваем.

Добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородной консистенции.

Берем круглую форму диаметром 28 см, смазываем ее сливочным маслом и присыпаем мукой.

Выкладываем в форму тесто и распределяем его.

Разрезаем каждый персик на 8 частей и выкладываем кусочки на тесто.

Поверх персиков выкладываем малину.

Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, режим – подогрев снизу и сверху или только снизу.

Достаем пирог, посыпаем его сахарной пудрой. Можем нарезать и пробовать.