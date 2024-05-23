Из 40 в 30: три стрижки, которые омолодят лицо и придадут невиданный объем волосам
Лето 2024 диктует новые правила красоты. Стилисты советуют женщинам за 40 обратить внимание на 3 модные и практичные стрижки, которые не только подчеркнут вашу красоту, но и омолодят, сделают волосы объемными и не будут нуждаться в ежедневной укладке.
Боб
Стилисты не зря называют эту стрижку "вечной классикой". Ее обожают женщины всего мира, ведь она вот уже много лет держится на пике популярности и не собирается сдавать свои позиции.
Почему многослойный боб так актуален?
- Омолаживает: Благодаря своей многослойности стрижка визуально сбрасывает несколько лет, делая лицо более свежим и подчеркивая его красоту.
- Корректирующий овал лица: Различные варианты укладки и подбора длины прядей позволяют скрыть недостатки и подчеркнуть овал лица.
- Добавляет объема: Многослойность делает волосы визуально густыми и пышными, что особенно актуально для тонких волос.
- Не требует укладки: Эта стрижка не требует ежедневных укладок. Достаточно просто сбить локоны руками, чтобы она приобрела естественную форму и стильный вид.
Парикмахеры рекомендуют женщинам за 40 избегать слишком коротких бобов. Короткие стрижки могут подчеркнуть возрастные изменения на коже лица и шее.
Шеги
Эта многослойная градуированная стрижка с косой или рваной челкой подходит абсолютно всем. Неважно, какой тип лица или структура волос – Шеги подчеркнет вашу красоту и создаст неповторимый образ.
Чем Шеги так особенна?
- Многослойность стрижки придает волосам объем, делает их визуально более густыми и подвижными, а косая или рваная челка подчеркивает глаза и сбрасывает несколько лет.
- У Шеги нет никаких ограничений. Ее могут смело выбирать женщины с любым овалом лица и любым типом волос.
- Благодаря многослойности Шеги хорошо отрастает, поэтому вы можете не обновлять стрижку в течение 8 месяцев.
- Шеги не нуждается в сложной укладке. Достаточно просто сбить локоны руками, чтобы получить стильный и непринужденный образ.
Каскад с челкой-шторкой
Эта универсальная стрижка покоряет сердца женщин всего мира, ведь она не только подчеркивает красоту лица, но и визуально низвергает лет пятнадцать.
Преимущества каскада с челкой:
- Благодаря многослойности и челке, стрижка освежает лицо, делает его более выразительным и подчеркивает глаза.
- Каскад с челкой подходит длялюбого типа волос и овала лица.
- Стрижка не требует сложной укладки. Достаточно просто сбить локоны руками, чтобы получить стильный и непринужденный образ.
- Существует множество вариантов каскада с челкой, что позволяет подобрать идеальную стрижку именно для вас.
Стилисты рекомендуют:
- Делать каскад с челкой на короткие волосы или локоны средней длины.
- Экспериментировать с пробором, чтобы добавить прическу выраженности и усилить омолаживающий эффект.
Ранее мы рассказывали, о четырех вариантах трендовой стрижки 2024 года, которые покорили сердца знаменитостей и аристократии.
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