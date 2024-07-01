Июль начинается с сильной магнитной бури: как защититься
В понедельник, 1 июля, по Земле ударила мощная магнитная буря. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.
По данным сервиса Meteoagent, буря растянется на двое суток. 2 июля ее сила составит 4 балла.
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Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимые. Некоторые из возможных симптомов включают:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- изменение давления;
- увеличение частоты сердечных сокращений;
- ухудшение сна;
- снижение работоспособности;
- раздраженность;
- апатия.
Как защититься от магнитных бурь:
- соблюдать режим дня и здорового сна;
- есть здоровую пищу и пить много воды;
- избегать стрессовых ситуаций;
- больше находиться на свежем воздухе;
- принимать контрастный душ.
Важно: если вы чувствуете негативное влияние магнитных бурь, обратитесь к врачу. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями и беременные женщины должны быть особенно внимательны к своему самочувствию во время магнитных бурь.
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