Мексиканский исследователь НЛО и журналист Хайме Мауссан, считающий, что он обнаружил остатки двух инопланетных существ, обращается за помощью к ученым из США и Европы для подтверждения их подлинности. В то же время, он ведет судебную борьбу с местными властями за возможность перевезти этих "гуманоидов" в более передовые лаборатории для исследования.

Информация об этом появилась в газете Daily Mail.

Недавно обнаруженные в Перу две мумии стали предметом горячих дебатов среди ученых: существует предположение, что это древние человеческие останки, выкопанные ворами из гробниц.

Хайме Моссан выразил возражение и представил альтернативную теорию, что это могут быть "гибриды" инопланетян и людей. Он ссылается на высказывания своих коллег, утверждающих, что анализы показали 30% ДНК, не имеющей известного происхождения.

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Впрочем, у латиноамериканского историка Кристофера Хини из Университета Пенсильвании есть другая точка зрения. Ученый акцентирует внимание на двух аспектах, поддерживающих его гипотезу о том, что находки не так уж неземны.

"Я не убежден в том, что мы имеем дело с гуманоидами. С одной стороны, есть практика "обвязывания головы", которая была распространена среди некоторых местных культур и зафиксирована испанскими колонизаторами. С другой стороны, деятельность расхитителей гробниц и продавцов "древностей" "вносит значительное смятение в понимание исторических артефактов, усложняя процесс идентификации", – прокомментировал он.

Исследователь нашел тела неземных существ и требует отправить их на анализ (фото). Источник: Twitter Исследователь нашел тела неземных существ и требует отправить их на анализ (фото). Источник: Twitter

Мосан вместе с коллегами утверждают, что результаты компьютерной томографии и других современных анализаторных оборудований свидетельствуют о внеземном происхождении этих останков. Однако опубликованная ими информация вызывала немало сомнений.

"Если бы я фальсифицировал доказательства, то почему я бы показывал их на всю публику? Вы думаете, я принес бы фальшивки в конгресс Мексики, рискуя своей 50-летней карьерой? Подумайте над этим", - заявил Моссан на пресс-конференции в марте.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный объект был замечен в небе и над Украиной.

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