Доказанный факт! Интервальное голодание – это безопасно и результативно! Но, на самом деле, не гораздо более эффективным, чем любая другая диета. Кроме того, многим тяжело голодать.

Но в чем суть интервального голодания?

Глюкоза может попадать в наши клетки только с инсулином, гормоном, вырабатываемым в поджелудочной железе. Между приемами пищи, пока мы не перекусываем, уровень инсулина снижается, и наши жировые клетки могут высвободить глюкозу из жирового депо и использовать ее как энергию. Мы теряем вес, если позволим телу снизить уровень инсулина. Вся идея интервального голодания состоит в том, чтобы позволить инсулину спуститься на такой период, чтобы мы могли сжигать жир.

Классическая схема интервального голодания - 16/8:

▫️8:00 — завтрак

▫️10:30-11:00 - второй завтрак

▫️13:00 — обед

▫️16:00 — полдник

После 16 часов мы можем пить воду и травяной чай.

Не менее важно то, что именно мы употребляем в эти 8 часов! Помните, что с 8:00 до 16:00 на ваших тарелках должна быть здоровая пища.

Люди с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта или психическими расстройствами питания (анорексия, булимия), беременные и кормящие женщины не должны практиковать голодание. Это возможно только с разрешения врача.