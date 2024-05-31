Их отношения обречены! Названы четыре пары по знаку зодиака, которые быстро расстаются

Есть пары, которые кажутся единым целым, а есть такие, которые быстро понимают, что на самом деле у них нет почти ничего общего. По словам астрологов, изначально обречены отношения четырех пар по знаку зодиака. Вот кто в списке!

Овен и Рак

Амбициозные Овны энергичны и готовы действовать решительно, несмотря на препятствия. Раки эмоциональны и чувственны. Спешка – последнее, что им нужно в жизни. Разные взгляды на мир и модели поведения делают отношения этой пары очень сложными – постоянные ссоры быстро разрушат все.

Телец и Водолей

Тельцы ценят стабильность и традиции, а Водолеи стремятся к свободе. Разные приоритеты обрекают отношения на крах: искра страсти быстро угасает, а з больше у этой пары нет ничего общего. Взаимные упреки слишком болезненны для обоих.

Близнецы и Дева

Близнецы слишком изменчивые и нестабильные для зрелой Девы. Уроженцы этих знаков по-разному смотрят на мир. Если Близнецы надеются, что проблемы решатся сами собой, то Девы берут инициативу в свои руки и анализируют ситуацию.

Лев и Скорпион

Эти два знака зодиака – сильные личности, которые стремятся к лидерству, что может привести к соперничеству. В таких отношениях никто не уступит – и о компромиссах речь не идет. Этот союз неудачен с первых мгновений, поскольку непонимание разрушит все.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.