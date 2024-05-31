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Астрологія

Їхні стосунки приречені! Названо чотири пари за знаком зодіаку, які швидко розлучаються

Анастасія Крищук

Їхні стосунки приречені! Названо чотири пари за знаком зодіаку, які швидко розлучаються
Ось хто у списку. Джерело: Фото створено ШІ

Є пари, які здаються єдиним цілим, а є такі, які швидко розуміють, що насправді вони не мають майже нічого спільного. За словами астрологів, відпочатку приречені стосунки чотирьох пар за знаком зодіаку. Ось хто у списку!

Овен та Рак

Амбітні Овни енергійні та готові діяти рішуче, незважаючи на перешкоди. Раки емоційні та чуттєві. Поспіх – останнє, що їм потрібно в житті. Різні погляди на світ та моделі поведінки роблять стосунки цієї пари дуже складними – постійні сварки швидко зруйнують усе.

Телець та Водолій

Тельці цінують стабільність та традиції, а Водолії прагнуть свободи. Різні пріоритети прирікають стосунки на крах: іскра пристрасті швидко згасає, а більше у цієї пари немає нічого спільного. Взаємні закиди надто болючі для обох.

Близнюки та Діва

Близнюки надто мінливі та нестабільні для зрілої Діви. Уродженці цих знаків по-різному дивляться світ. Якщо Близнюки сподіваються, що проблеми вирішаться самі собою, то Діви беруть ініціативу у свої руки та аналізують ситуацію.

Лев та Скорпіон

Ці два знаки зодіаку – сильні особи, які прагнуть лідерства, що може призвести до суперництва. У таких стосунках ніхто не поступиться – і про компроміси не йдеться. Цей союз невдалий з перших хвилин, оскільки нерозуміння зруйнує все.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія