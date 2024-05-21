Их нельзя оставлять надолго: какие породы собак не выдерживают одиночества

Все собаки любят проводить время со своими хозяевами, но некоторые из них нуждаются в этом гораздо больше, чем другие. Хотя тревога разлуки может возникать у собак любой породы, определенные породы подвержены ей больше других. Об этом пишет РБК.

Вот 9 пород собак, которые тяжелее всего переносят одиночество:

Бордер-колли: Эти собаки известны своей невероятной энергией, требующей ежедневных изнурительных физических нагрузок. Когда они остаются в одиночестве, им становится скучно, что может приводить к деструктивному поведению и чрезмерному лаю. Чтобы минимизировать эти проблемы, уделяйте им не менее 45 минут физических упражнений в день и проводите с ними качественное время.

Немецкая овчарка Эти собаки не только имеют высокие потребности в физических нагрузках, но и отличаются высоким интеллектом. Сочетание этих факторов может приводить к скуке и тревоге разлуки, когда они остаются сами. Немецкие овчарки с тревогой разлуки могут проявлять деструктивное поведение, чрезмерный лай и даже агрессию. Большинству из них требуется минимум 45 минут ежедневных физических упражнений и много времени, проведенного с хозяевами.

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Австралийская овчарка: Эти собаки обладают неистощимой энергией. Если они не получают достаточно ежедневных упражнений, могут страдать от сильной тревоги разлуки и деструктивного поведения. Чтобы избежать этих проблем, предлагайте им не менее часа физических упражнений ежедневно и проводите с ними много времени.

Сибирский хаски: Эти собаки не только имеют много энергии, но и очень привязаны к своим хозяевам. Когда сибирский хаски остается в одиночестве надолго, он может выть и разрушать вещи. Им требуются ежедневные часы физических упражнений и много времени, проведенного с хозяином.

Итальянская борзая: Эти собаки – замечательные компаньоны, формирующие тесные связи со своими семьями. Больше всего им нравится проводить время с теми, кого они любят. Эта близость делает их более подверженными тревоге разлуки, которая может приводить к деструктивному поведению и несчастным случаям в доме. Рекомендуется выводить итальянскую борзую на 15-20-минутные прогулки перед тем, как оставить ее в одиночестве, и уделять ему много времени дома.

Гаванский бишон: Эта порода была выведена специально для того, чтобы быть собакой-компаньоном. Поэтому они формируют тесные связи со своими хозяевами и им трудно оставаться в одиночестве в течение длительного времени. Это может приводить к деструктивному поведению и несчастным случаям в доме. Перед тем как покинуть гаванского бишона в одиночестве, рекомендуется выводить его на 15-20-минутные прогулки и уделять ему много времени дома.

Мальтийская болонка: Эта собака также выведена для того, чтобы быть компаньоном. Она любит как можно чаще находиться на коленях у хозяина. Им трудно оставаться в одиночестве в течение длительного времени. Поэтому собак этой породы рекомендуется выгуливать перед тем, как оставить их в одиночестве.

Тот-пудель: Эти собаки невероятно ласковы, добродушны и любят. Из-за тесных связей со своими хозяевами они часто становятся зависимыми от их присутствия. Во многих случаях

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