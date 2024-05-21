Їх не можна лишати надовго: які породи собак не витримують самотності

Всі собаки люблять проводити час зі своїми господарями, але деякі з них потребують цього значно більше, ніж інші. Хоча тривога розлуки може виникати у собак будь-якої породи, певні породи схильні до неї більше, ніж інші. Про це пише РБК.

Ось 9 порід собак, які найважче переносять самотність:

Бордер-коллі: Ці собаки відомі своєю неймовірною енергією, яка потребує щоденних виснажливих фізичних навантажень. Коли вони залишаються на самоті, їм стає нудно, що може призводити до деструктивної поведінки та надмірного гавкоту. Щоб мінімізувати ці проблеми, приділяйте їм щонайменше 45 хвилин фізичних вправ щодня та проводьте з ними якісний час.

Німецька вівчарка: Ці собаки не лише мають високі потреби у фізичних навантаженнях, але й відрізняються високим інтелектом. Поєднання цих факторів може призводити до нудьги та тривоги розлуки, коли вони залишаються самі. Німецькі вівчарки з тривогою розлуки можуть проявляти деструктивну поведінку, надмірний гавкіт та навіть агресію. Більшості з них потрібно щонайменше 45 хвилин щоденних фізичних вправ та багато часу, проведеного з господарями.

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Австралійська вівчарка: Ці собаки володіють невичерпною енергією. Якщо вони не отримують достатньо щоденних вправ, то можуть страждати від сильної тривоги розлуки та деструктивної поведінки. Щоб уникнути цих проблем, пропонуйте їм щонайменше годину фізичних вправ щодня та проводьте з ними багато часу.

Сибірський хаскі: Ці собаки не лише мають багато енергії, але й дуже прив'язані до своїх господарів. Коли сибірський хаскі залишається на самоті надовго, він може вити та руйнувати речі. Їм потрібні щоденні години фізичних вправ та багато часу, проведеного з господарем.

Італійський хорт: Ці собаки - чудові компаньйони, які формують тісні зв'язки зі своїми сім'ями. Найбільше їм подобається проводити час з тими, кого вони люблять. Ця близькість робить їх більш схильними до тривоги розлуки, яка може призводити до деструктивної поведінки та нещасних випадків у домі. Рекомендується виводити італійського хорта на 15-20-хвилинні прогулянки перед тим, як залишити його на самоті, та приділяти йому багато часу вдома.

Гаванський бішон: Ця порода була виведена спеціально для того, щоб бути собакою-компаньйоном. Тому вони формують тісні зв'язки зі своїми господарями і їм важко залишатися на самоті протягом тривалого часу. Це може призводити до деструктивної поведінки та нещасних випадків у домі. Перед тим, як залишити гаванського бішона на самоті, рекомендується виводити його на 15-20-хвилинні прогулянки та приділяти йому багато часу вдома.

Мальтійська болонка: Ця собака також виведена для того, щоб бути компаньйоном. Вона любить якомога частіше перебувати на колінах у господаря. Їм важко залишатися на самоті протягом тривалого часу. Тому собак цієї породи рекомендується вигулювати перед тим, як залишити їх на самоті.

Той-пудель: Ці собаки неймовірно ласкаві, добродушні та люблячі. Через тісні зв'язки зі своїми господарями вони часто стають залежними від їхньої присутності. У багатьох випадках

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свого собаку за поведінкою.

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