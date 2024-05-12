Их не обмануть! Названы четыре знака зодиака, обладающие способностью предвидения

Некоторые люди обладают настолько высокой чувствительностью, что буквально могут предвидеть развитие событий. По словам астрологов, особенный дар звезды преподнесли Ракам, Львам, Козерогам и Девам. Люди, рожденные под этими знаками зодиака, очень чувствительные и легко могут "читать" собеседников.

Рак

Раками управляет Луна, что обеспечивает уроженцам знака высокую чувствительность и умение сопереживать. Они знают, что сильная интуиция – их фишка, которая позволяет избежать многих неприятностей, а умение распознавать потребности других людей очень помогает в жизни. Раки достигают больших высот в карьере, ведь буквально могут предвидеть развитие событий.

Лев

Львы склонны ставить свои потребности выше потребностей других, но благодаря своей интуиции они всегда на шаг впереди и легко обходят завистников. Уроженцы знака – настоящие лидеры, способные вести за собой людей. Они редко допускают ошибки, кажется, что сама судьба направляет их на верный путь.

Козерог

Дисциплинированные, трудолюбивые и ответственные Козероги достигают больших успехов – когда у них есть идея, мечта или цель, их не остановить. Сильная интуиция позволяет им принимать безошибочные решения, а умение просчитывать все на шаг вперед делает отличными руководителями.

Дева

Практичность, целеустремленность, умение просчитывать все возможные события и замечать детали делают Дев настоящими мастерами предвидения. Уроженцы знака отлично знают о своих сильных сторонах и используют их на максимум. Это позволяет им успешно строить карьеру и расширять круг деловых знакомств нужными контактами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.