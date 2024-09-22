Идеальный завтрак: пицца из лаваша
Кто сказал, что пицца на завтрак – это плохо?
Я так не считаю, поэтому деллюсь с вами своим любимым рецептом пиццы из лаваша.
Ингредиенты:
- белок 2 яиц или целое 1 яйцо
- тортилья 1 шт.
- сыр Моцарелла 80 г.
- черизо или салями 50 г.
- орегано 1/2 ч.л.
- кетчуп 2 ст. л.
- Руколла
Способ приготовления:
1. На сковороду вылить яйца, сверху положить тортилью. Перевернуть.
2. Смазать кетчупом. Добавить колбасу, тертый творог, травы. Завернуть пополам.
3. Подавать со свежей рукколой или салатом.
Приятного аппетита.
И от такой пиццы вы точно не поправитесь.