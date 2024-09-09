Идеальный салат из макарон: очень просто и вкусно
Честно, не видел еще проще и вкуснее способа приготовить ужин или обед.
Для этого вам понадобится только:
– перец болгарский 3 шт.
- макароны
- лук
- зелень
- масло
- французская горчица
- соль/перец
- йогурт или любая заправка
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Перцы порезать, очистить и запечь в духовке, после чего снять кожицу.
2. Макароны отварить и смешать с: перцем, луком, зеленью, маслом и горчицей
3. В салат добавить соль, перец и специи по вкусу.
4. Заправить йогуртом и растительным маслом
Ну, вот и все.
Очень просто и вкусно, я же обещал.