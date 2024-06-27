Идеальный рецепт летнего обеда: картошка с лисичками
Ммм... Ароматные лисички – это одни из моих любимых грибов. Они способны превратить любое блюдо в праздничное.
А в сочетании с картошечкой вообще что-то невероятное.
Ингредиенты:
• Картофель;
• Лисички;
• Лук;
• Чеснок;
• Сметана;
• Масло;
• Соль, перец;
• Укроп.
Приготовление:
1. Картофель очистить и отварить.
2. Лук, чеснок и укроп измельчаем, лисички чистим и режем при необходимости.
3. Масло топим на сковороде, одолеваем лук и чеснок и обжариваем.
4. Добавляем лисички, солим, перчим и обжариваем вместе с овощами.
5. Добавляем сметану и тушим до готовности. Добавляем измельченный укроп.
6. В другой сковороде жарим отварной картофель на разогретом масле.
7. Выкладываем в тарелку картофель, сверху готовые лисички и наслаждаемся!
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