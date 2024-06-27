Идеальный рецепт летнего обеда: картошка с лисичками

Ммм... Ароматные лисички – это одни из моих любимых грибов. Они способны превратить любое блюдо в праздничное.

А в сочетании с картошечкой вообще что-то невероятное.

Ингредиенты:

• Картофель;

• Лисички;

• Лук;

• Чеснок;

• Сметана;

• Масло;

• Соль, перец;

• Укроп.

Приготовление:

1. Картофель очистить и отварить.

2. Лук, чеснок и укроп измельчаем, лисички чистим и режем при необходимости.

3. Масло топим на сковороде, одолеваем лук и чеснок и обжариваем.

4. Добавляем лисички, солим, перчим и обжариваем вместе с овощами.

5. Добавляем сметану и тушим до готовности. Добавляем измельченный укроп.

6. В другой сковороде жарим отварной картофель на разогретом масле.

7. Выкладываем в тарелку картофель, сверху готовые лисички и наслаждаемся!

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