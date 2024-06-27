Ідеальний рецепт літнього обіду: картопелька з лисичками

Ммм... Ароматні лисички — це одні з моїх улюблених грибів. Вони здатні перетворити будь-яку страву на святкову.

А в поєднанні з картопелькою — взагалі щось неймовірне.

Інгредієнти:

• Картопля;

• Лисички;

• Цибуля;

• Часник;

• Сметана;

• Масло;

• Сіль, перець;

• Кріп.

Приготування:

1. Картоплю очистити та відварити.

2. Цибулю, часник та кріп подрібнюємо, лисички чистимо та ріжемо за потреби.

3. Масло топимо на сковорідці, долає о цибулю та часник і обсмажуємо.

4. Додаємо лисички, солимо, перчимо та обсмажуємо разом з овочами.

5. Додаємо сметану та тушкуємо до готовності. Додаємо подрібнений кріп.

6. В іншій сковорідці смажимо відварену картоплю на розігрітій олії.

7. Викладаємо в тарілку картоплю, зверху готові лисички і смакуємо!

Зберігайте, це ідеальний рецепт літнього обіду чи вечері.