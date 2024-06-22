Идеально для вечернего просмотра: увлекательный сериал Netflix, основанный на реальных событиях

Фильм "Наемный убийца" погружает нас в увлекательный мир психологии и детективных расследований. В центре сюжета – преподаватель психологии Гери Джонсон, ведущий двойную жизнь. Днем он учит студентов, а ночью превращается в тайного агента, работая под прикрытием для полиции Нового Орлеана. Об этом пишет 24 tv.ua.

Его новая задача становится настоящим вызовом: Гери должен притворяться киллером, чтобы разоблачить сеть преступников, заказывающих убийства. Один из таких заказов поступает от Мэдисона, которая стремится избавиться от своего жестокого мужа Рэя.

Гери отказывается выполнять заказ, но Мэдисон предлагает помощь в начале новой жизни. Между ними возникают чувства, но Гери вынужден скрывать свое истинное лицо.

Ситуация становится опасной, когда Рэй узнает о тайных отношениях Мэдисон и Гери, и решает избавиться от обоих.

Главную роль в фильме сыграл Глен Пауэлл, известный зрителям по роли в фильме "Люблю тебя ненавидеть". Актер также выступил в роли продюсера и соавтора сценария.

"Этот фильм исследует темы самоидентичности и того, как мы себя позиционируем в мире", – делится Глен Пауэлл. "Гери – человек без четкой идентичности. Он плывет по течению, не задумываясь о том, как он выглядит в глазах других. Единственный момент, когда он использует актерские способности, – это во время операций под прикрытием".

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Фильм основан на реальных событиях:

Сценарий "Наемного убийцы" основывается на статье Скипа Голландстворта 2001 года, описывающей историю реального Гери Джонсона. Он работал с полицией Нового Орлеана как фальшивый киллер, удачно вводя преступников в заблуждение.

Джонсон приступил к работе под прикрытием в 1989 году. Его первой задачей было притворяться киллером для женщины, которая хотела избавиться от мужчины. Ее осудили, а Джонсон продолжил свою работу, помог арестовать около 70 человек.

Фильм несколько гиперболизирует некоторые эпизоды из жизни Гери Джонсона, однако многие детали основываются на реальных событиях. Главный герой действительно использовал разные псевдонимы и создавал образы, но их количество было значительно меньше, чем в фильме. Романтическая линия и вторая профессия Джонсона придуманы. Судьба реального Гери Джонсона после его работы под прикрытием остается неизвестной.

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