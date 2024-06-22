Ідеально для вечірнього перегляду: захоплюючий серіал Netflix, заснований на реальних подіях

Фільм "Найманий убивця" занурює нас у захоплюючий світ психології та детективних розслідувань. У центрі сюжету – викладач психології Ґері Джонсон, який веде подвійне життя. Вдень він навчає студентів, а вночі перетворюється на таємного агента, працюючи під прикриттям для поліції Нового Орлеана. Про це пише 24 tv.ua.

Його нове завдання стає справжнім викликом: Ґері повинен вдавати з себе кілера, щоб викрити мережу злочинців, які замовляють вбивства. Одне з таких замовлень надходить від Медісон, яка прагне позбутися свого жорстокого чоловіка Рея.

Ґері відмовляється виконувати замовлення, але пропонує Медісон допомогу в розпочатку нового життя. Між ними виникають почуття, але Ґері змушений приховувати свою справжню особу.

Ситуація стає небезпечною, коли Рей дізнається про таємні стосунки Медісон і Ґері, і вирішує позбутися їх обох.

Головну роль у фільмі зіграв Глен Пауелл, відомий глядачам за роллю у фільмі "Люблю тебе ненавидіти". Актор також виступив у ролі продюсера та співавтора сценарію.

"Цей фільм досліджує теми самоідентичності та того, як ми себе позиціонуємо у світі", – ділиться Глен Пауелл. "Ґері – людина без чіткої ідентичності. Він пливе за течією, не замислюючись про те, як він виглядає в очах інших. Єдиний момент, коли він використовує акторські здібності, – це під час операцій під прикриттям".

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Фільм заснований на реальних подіях:

Сценарій "Найманого убивці" ґрунтується на статті Скіпа Голландстворта 2001 року, яка описує історію реального Ґері Джонсона. Він працював з поліцією Нового Орлеана як фальшивий кілер, вдало вводячи злочинців в оману.

Джонсон розпочав свою роботу під прикриттям у 1989 році. Його першим завданням було вдавати з себе кілера для жінки, яка хотіла позбутися чоловіка. Її засудили, а Джонсон продовжив свою роботу, допомігши заарештувати близько 70 людей.

Фільм дещо гіперболізує деякі епізоди з життя Ґері Джонсона, проте багато деталей ґрунтуються на реальних подіях. Головний герой дійсно використовував різні псевдоніми та створював образи, але їх кількість була значно меншою, ніж у фільмі. Романтична лінія та друга професія Джонсона є вигаданими. Доля реального Ґері Джонсона після закінчення його роботи під прикриттям залишається невідомою.

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