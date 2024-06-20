Худшие продукты для мозга

Обычно пишут классные чарты. Топ продуктов для. Сегодня, сохраняя ваш мозг, я о худших. Следующие 7 дней буду рассказывать.

Мозг – это ваши сигналы и инстинкты, ваша жизнеспособность – от биения сердца до вдоха и выдоха легких, все органы в теле подчинены мозгу. Это когнитивный перформанс, ясность ума, не тупой. Память, фокус, концентрация. А еще аппетит, насыщение и размер порции. А еще преждевременное старение, деменция. Что убираем:

Номер 1

Сахарные напитки

Соки фруктовые, фреши, газированные сладкие напитки (круги и прочее), энергетики, спортивные напитки, питьевые йогурты с добавками (с манго, ягодами, читайте этикетки).

Смесь глюкозы и фруктозы – риски сердечных катастроф (повышение плохих фракций холестерина и артериальная дисфункция), метаболического сырого (перед диабетом), являются причиной основной проблемы ожирения, жировой инфильтрации печени, накопления мочевой кислоты. С мозгом – ухудшение функций пространственной памяти и в накоплении – нейровоспаление гиппокампа.

Вы знаете, что я не часто хвалю фруктозу (в том числе избыток из хороших источников типа сиропов агавы, топинамбура, фрешей, сухофруктов). Наиболее ок вариант – цельные фрукты, но доза должна быть адекват.

Альтернативы простые – чистые: вода обычная и газированная, не подслащенный чай, могут иногда быть овощные соки (томатный).