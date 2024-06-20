Найгірші продукти для мозку

Зазвичай пишуть класні чарти. Топ продуктів для. Сьогодні, зберігаючи ваш мозок, я про найгірші. Наступні 7 днів розповідатиму.

Мозок - це ваші сигнали та інстинкти, ваша життєздатність - від биття серця до вдиху та видиху легень, всі органи в тілі підпорядковані мозку. Це когнітивний перформанс, ясність розуму, не тупіж. Памʼять, фокус, концентрація. А ще апетит, насичення та розмір порції. А ще передчасне старіння, деменція. Що прибираємо:

Номер 1

Цукрові напої

Соки фруктові, фреші, газовані солодкі напої (кола та інше), енергетики, спортивні напої, питні йогурти з добавками (з манго, з ягодами, читайте етикетки).

Суміш глюкози та фруктози - ризики серцевих катастроф (підвищення поганих фракцій холестерину та артеріальна дисфункція), метаболічного сирому (перед діабет), є причиною основної проблеми ожиріння, жирової інфільтрації печінки, накопичення сечової кислоти. З мозком - погіршення функцій просторової памʼяті та в накопиченні - нейрозапалення гіпокампу.

Ви знаєте, що я не часто хвалю фруктозу (в тому числі надлишок з гарних джерел типу сиропів агави, топінамбура, фрешей, сухофруктів). Найбільш ок варіант - цільні фрукти, але доза повинна бути адекват.

Альтернативи прості - чисті: вода звичайна та газована, не підсолоджений чай, можуть іноді бути овочеві соки (томатний).