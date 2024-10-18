Хрустящий чурос: максимально простой рецепт
Друзья, эти продукты найдутся в каждом холодильнике, очень простой рецепт. Вкусная испанская классика. Предупреждаю, начал есть – очень сложно остановиться. Это как с пончиками, хочется еще и еще.
Важные советы по использованию масла для фритюра, чтобы приготовление блюда было вкусным и безопасным:
Будьте внимательны и выбирайте только качественное рафинированное масло, изготовленное по всем украинским и международным стандартам качества.
Нельзя перегревать масло выше 175*.
Как определить температуру?
Можно присмотреться на поверхность масла, если в воздухе уже едва заметное марево (еще не дымок), то оно уже достаточно нагрелось и нужно убрать огонь.
Можно использовать кулинарный термометр.
Или осторожно взять зубочистку и немного погрузить в масло, если вокруг зубочистки уже появляются пузырьки – масло готово к фритюру.
Или осторожно погрузить в растительное масло маленький кусочек теста и когда начнут образовываться пузырьки, а тесто изменит цвет – масло готово к фритюру.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что в рецепте есть сахар, поэтому масло может темнеть, но после приготовления блюда и охлаждения его можно процедить, чтобы убрать остатки теста и повторно использовать. (суммарно до 11 часов жарки во фритюре).
Чурос
100 г муки
3 яйца
40 г подсолнечного рафинированного масла
30 г сливочного масла
120 мл воды
10 г сахара
1 г соли
Присыпка:
сахар и корица
Смешиваем воду, сливочное масло и растительное масло, соль, сахар, доводим до кипения. Убавляем огонь, добавляем муку, тесто должно взяться в комок. Переводим в миску.
Смешиваем яйца по отдельности. Вводим их тоненькой струйкой в тесто и быстро замешиваем миксером или вручную лопаткой. Переводим в кондитерский мешок с насадкой звездочка (8 или 10 мм).
Разогреваем масло.
Выдавливаем тесто в разогретое масло в виде палочек, жарим до золотистого цвета. Посыпаем сахаром с корицей. Или подаем с соусом.
Шоколадный соус:
70 мл сливок
70 г шоколада (молочного или черного)
Смешать сливки с шоколадом. Прогреть до текучего состояния.
Готово.