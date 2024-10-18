Хрустящий чурос: максимально простой рецепт

Друзья, эти продукты найдутся в каждом холодильнике, очень простой рецепт. Вкусная испанская классика. Предупреждаю, начал есть – очень сложно остановиться. Это как с пончиками, хочется еще и еще.

Важные советы по использованию масла для фритюра, чтобы приготовление блюда было вкусным и безопасным:

Будьте внимательны и выбирайте только качественное рафинированное масло, изготовленное по всем украинским и международным стандартам качества.

Нельзя перегревать масло выше 175*.

Как определить температуру?

Можно присмотреться на поверхность масла, если в воздухе уже едва заметное марево (еще не дымок), то оно уже достаточно нагрелось и нужно убрать огонь.

Можно использовать кулинарный термометр.

Или осторожно взять зубочистку и немного погрузить в масло, если вокруг зубочистки уже появляются пузырьки – масло готово к фритюру.

Или осторожно погрузить в растительное масло маленький кусочек теста и когда начнут образовываться пузырьки, а тесто изменит цвет – масло готово к фритюру.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что в рецепте есть сахар, поэтому масло может темнеть, но после приготовления блюда и охлаждения его можно процедить, чтобы убрать остатки теста и повторно использовать. (суммарно до 11 часов жарки во фритюре).

Чурос

100 г муки

3 яйца

40 г подсолнечного рафинированного масла

30 г сливочного масла

120 мл воды

10 г сахара

1 г соли

Присыпка:

сахар и корица

Смешиваем воду, сливочное масло и растительное масло, соль, сахар, доводим до кипения. Убавляем огонь, добавляем муку, тесто должно взяться в комок. Переводим в миску.

Смешиваем яйца по отдельности. Вводим их тоненькой струйкой в тесто и быстро замешиваем миксером или вручную лопаткой. Переводим в кондитерский мешок с насадкой звездочка (8 или 10 мм).

Разогреваем масло.

Выдавливаем тесто в разогретое масло в виде палочек, жарим до золотистого цвета. Посыпаем сахаром с корицей. Или подаем с соусом.

Шоколадный соус:

70 мл сливок

70 г шоколада (молочного или черного)

Смешать сливки с шоколадом. Прогреть до текучего состояния.

Готово.