Хрусткі чурос: максимально простий рецепт

Друзі, ці продукти знайдуться в кожному холодильнику, максимально простий рецепт. Смачна іспанська класика. Попереджаю, почав їсти - дуже складно зупинитись. Це як з пончиками, хочеться ще і ще.

Важливі поради по використанню олії для фритюра, щоб приготування страви було смачним та безпечним:

Будьте уважні і обирайте тільки якісну рафіновану олію, яка виготовлена за всіма українськими та міжнародними стандартами якості.

Не можна перегрівати олію вище 175*.

Як визначити температуру?

Можна придивитись на поверхню олії, якщо в повітрі вже є ледь помітне марево (ще не димок), то вона вже досить нагрілась і треба прибрати вогонь.

Можна використовувати кулінарний термометр.

Або обережно взяти зубочистку і трошки занурити в олію, якщо навколо зубочистки вже з’являються бульбашки – олія готова до фритюру.

Або обережно занурити в олію маленький шматочок тіста і коли почнуть утворюватися бульбашки, а тісто змінить колір – олія готова до фритюру.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що в рецепті є цукор, тому олія може темніти, але після приготування страви і охолодження її можна процідити аби прибрати рештки тіста та повторно використовувати. (сумарно до 11 годин смаження у фритюрі).

Чурос

100 г борошна

3 яйця

40 г соняшникової рафінованої олії

30 г вершкового масла

120 мл води

10 г цукру

1 г солі

Присипка:

цукор та кориця

Змішуємо воду, вершкове масло та олію, сіль, цукор, доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, додаємо борошно, тісто повинне взятися в грудку. Перекладаємо в миску.

Змішуємо яйця окремо. Вводимо їх тоненьким струмком в тісто і швидко замішуємо міксером або вручну лопаткою. Перекладаємо в кондитерський мішок із насадкою "зірочка" (8 або 10 мм).

Розігріваємо олію.

Видавлюємо тісто в розігріте масло у вигляді паличок, смажимо до золотистого кольору. Посипаємо цукром із корицею. Або подаємо з соусом.

Шоколадний соус:

70 мл вершків

70 г шоколаду (молочного чи чорного)

Змішати вершки із шоколадом. Прогріти до плинного стану.

Готово.