Хрустящее украшение к блюдам: твиль с беконом
Делюсь с вами особым рецептом соленого вкусного украшения для блюд.
Ингредиенты:
100 г белок яйца
100 г вкусный бекон
75г масла
65 г муки
15 г сахара
Соль
Паприка копченая
Можно немного чили добавить.
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Бекон нарізаю невеликим кубиком - краще однаковим ( так рівномірніше буде готуватись) і трохи підсмажую - щоб трохи і жир витопивсь і аромат зробити інтенсивніше. Даю злегка охолонути
Змішую у блендері усі інгредієнти - підсмажений бекон, масло кімнатної температури, яйце, борошно, сіль та під копчена паприка ( можна використовувати і погружний Блендер з насадкою) і дуже добре все перебиваю в однорідну суміш - щоб частинки бекону були максимально дрібні.
Отриману масу наношу лопаткою на спеціальну форму, і запікаю при температурі 180 градусів приблизно 3-5 хвилин - слідкуйте щоб тісто було підсмажене і румяне - але не дуже сильно - бо буде важко знімати, і щоб не було сируватим - може бути твердим тоді.
На додачу ловіть базовий твіль:
-75 г борошна
-90 г білку яйця
-25 г вершкове масло
-20 г олії без аромату
-25 г цукру
Сіль та спеції за вашим вибором.