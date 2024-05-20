Хрустящее украшение к блюдам: твиль с беконом

Делюсь с вами особым рецептом соленого вкусного украшения для блюд.

Ингредиенты:

100 г белок яйца

100 г вкусный бекон

75г масла

65 г муки

15 г сахара

Соль

Паприка копченая

Можно немного чили добавить.

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Бекон нарізаю невеликим кубиком - краще однаковим ( так рівномірніше буде готуватись) і трохи підсмажую - щоб трохи і жир витопивсь і аромат зробити інтенсивніше. Даю злегка охолонути

Змішую у блендері усі інгредієнти - підсмажений бекон, масло кімнатної температури, яйце, борошно, сіль та під копчена паприка ( можна використовувати і погружний Блендер з насадкою) і дуже добре все перебиваю в однорідну суміш - щоб частинки бекону були максимально дрібні.

Отриману масу наношу лопаткою на спеціальну форму, і запікаю при температурі 180 градусів приблизно 3-5 хвилин - слідкуйте щоб тісто було підсмажене і румяне - але не дуже сильно - бо буде важко знімати, і щоб не було сируватим - може бути твердим тоді.

На додачу ловіть базовий твіль:

-75 г борошна

-90 г білку яйця

-25 г вершкове масло

-20 г олії без аромату

-25 г цукру

Сіль та спеції за вашим вибором.