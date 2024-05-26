Холодный Яр стал теплым и ароматным: где посмотреть как цветет 1500 кустов пионов в Украине

Не смотря на войну, Украина не отстает от мировых тенденций туризма. Как сообщили украинские СМИ, житель Холодного Яра и основатель фестиваля "Крутой Замес" Юрий Романчак презентовал в этом году свой ароматный проект, к которому смогут приобщиться все желающие.

В прошлом году Юрий вместе с единомышленниками высадили 1500 кустов пионов в Холодном Яру. В этом году все желающие могут полюбоваться 650 цветущими кустиками, аромат которых начинается в десятке метров от локации.

Чудеса творятся своими руками и действиями. Источник: Источник: Roman Kaiuk🇺🇦/Pexels Чудеса творятся своими руками и действиями. Источник: Источник: Roman Kaiuk🇺🇦/Pexels

Красные, розовые и малиновые бутоны протягивают к небу свои бархатные цветы, а жители и гости туристической локации пытаются успеть сделать как можно больше фотографий. Время есть, пионы будут цвести в течение нескольких недель, и это не единственный повод спланировать поездку в Холодный Яр летом.

А каков ваш любимый сорт пионов?. Источник: Источник: Mălina Sîrbu/Pexels А каков ваш любимый сорт пионов?. Источник: Источник: Mălina Sîrbu/Pexels

В планах хозяина цветущей локации пополнить холм еще на 1500 кустов пионов уже в этом году. К высадке могут приобщиться все желающие. Событие состоится 4 августа в Холодном Яру. Участие в пополнении участка абсолютно бесплатное, донаты принимаются по желанию. Приобретайте свой любимый сорт пионов и делайте еще теплее Холодный Яр.

Ранняя весна в Национальном парке Холодный Яр. Источник: https://www.facebook.com/ Ранняя весна в Национальном парке Холодный Яр. Источник: https://www.facebook.com/

Еще один период, когда вы можете начать цветочный туризм на уже известной локации – это ранняя весна и период цветения первоцветов. По дороге из Грушевки в Холодный Яр можно попасть в крафтовую сыроварню и прихватить с собой вкусностей. Поводов много, а время идет быстро, так что поторопитесь вдохнуть аромат пионов в Холодном Яру.

Садимся на любого ''железного коня'' и вперед. Источник: Источник: Kaboompics .com/Pexels Садимся на любого ''железного коня'' и вперед. Источник: Источник: Kaboompics .com/Pexels

Как добраться до Холодного Яра

Все путешествующие из Киева в направлении Черкасс и Кировограда знают нужный поворот. Одесситы и жители Днепра могут держать курс на Кропивницкий и Чигирин, а Харьковчане на Полтаву и Чигирин.

Автобусные маршруты можно рассматривать из Черкасс, Каменки и Грушевки. В Холодный Яр курсируют экскурсионные автобусы из крупных городов Украины, что делает путешествие легким, интересным и познавательным.