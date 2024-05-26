Холодний Яр став теплим і ароматним: де подивитись як квітне 1500 кущів півоній в Україні

Попри війну Україна не відстає від світових тенденцій туризму. Як повідомили українські ЗМІ, мешканець Холодного Яру та засновник фестивалю "Крутий Заміс" Юрій Романчак презентував цьогоріч свій ароматний проект до якого зможуть долучитися усі бажаючі.

Торік Юрій разом з однодумцями висадили 1 500 кущів півоній у Холодному Яру. Цього року всі охочі вже можуть помилуватися 650–тю квітучими кущіками, аромат яких починається за десяток метрів від локації.

Дива творяться власними руками та діями. Джерело: Джерело: Roman Kaiuk🇺🇦/Pexels

Червоні, рожеві та малинові бутони простягають до неба свої оксамитові квіти, а мешканці та гості туристичної локації намагаються встигнути зробити якомога більше фото. Час є, півонії будуть квітнути протягом декількох тижнів, та це не єдиний привід спланувати поїздку до Холодного Яру влітку.

А який ваш улюблений сорт півоній?. Джерело: Джерело: Mălina Sîrbu/Pexels

В планах господаря квітучої локації поповнити пагорб ще на 1 500 кущів півоній вже цього року. До висадки можуть долучитися усі бажаючі. Подія відбудеться 4 серпня в Холодному Яру. Участь у поповненні ділянки абсолютно безкоштовна, донати приймаються за бажанням. Тож, купуйте свій улюблений сорт півоній та робіть іще теплішим Холодний Яр.

Рання весна в Національному парку Холодний Яр. Джерело: https://www.facebook.com/

Ще один період, коли ви можете розпочати квітковий туризм на відомій вже локації це рання весна та період цвітіння первоцвітів. Дорогою з Грушівки до Холодного Яру можна потрапити до крафтової сироварні та прихопити з собою смаколиків. Приводів багато, а час плине швидко, тож покваптеся вдихнути аромат півоній в Холодному Яру.

Сідаємо на будь–якого ''залізного коня'' і вперед. Джерело: Джерело: Kaboompics .com/Pexels

Як дістатися Холодного Яру

Всі, хто подорожують з Києва в напрямку Черкас та Кіровограду знають потрібний поворот. Одесити та мешканці Дніпра можуть триматися курсу на Кропивницький та Чигирин, а Харків’яни на Полтаву і Чигирин.

Автобусні маршрути можна розглядати з Черкас, Кам’янки та Грушівки. До Холодного Яру курсують екскурсійні автобуси з великих міст України, що робить подорож легкою, цікавою й пізнавальною.