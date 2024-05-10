Готовимся к лету: какие продукты следует добавить в свою косметику, чтобы пережить жару
Высокая температура и влага могут сделать даже самые стойкие продукты неустойчивыми, а макияж – неаккуратным.
Чтобы ваш макияж оставался безупречным в течение всего дня, визажисты рекомендуют использовать специальные продукты, разработанные для жаркого лета. Об этом пишет Oboz.
Водостойкая тушь:
Вместо обычной туши, которая может рассыпаться под влиянием жары и влаги, используйте водостойкую. Она не подведет вас даже в самый жаркий день, а также во время купания или занятия спортом.
Кремовые румяна:
Откажитесь от пудровых румян, которые могут осыпаться и тускнеть в течение дня. Кремовые румяна лучше держатся на коже, придают ей здоровое сияние и создают более натуральный эффект.
BB-крем вместо тонального:
Тональный крем с плотным покрытием может казаться слишком тяжелым и некомфортным в жару. Используйте крем BB, который не только выравнивает тон кожи, но и увлажнит ее и защитит от солнца.
Яркие тени:
Лето – время для экспериментов с цветом! Не бойтесь использовать яркие тени для создания интересного и оригинального макияжа.
Гель для бровей:
Карандаши и пудра для бровей могут расплываться под влиянием жары. Гель для бровей поможет зафиксировать волоски в нужном направлении и создать естественный эффект.
Дополнительные советы:
- Используйте базу под макияж, которая поможет ему лучше держаться.
- Наносите фиксатор макияжа, чтобы ваш макияж оставался безупречным в течение всего дня.
- Не забудьте о солнцезащитном креме, который защитит вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
- Пейте много воды, чтобы ваша кожа оставалась увлажненной.
- Не используйте слишком много косметики, чтобы не забивать поры.
Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.
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