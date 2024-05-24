Голливудская улыбка: какие цвета помады делают зубы белее

Выбор помады – это не только о красоте губ, но и о подчеркивании вашей природной красоты. Правильный оттенок может сделать ваш образ безупречным, а улыбку – сияющей.

Белая улыбка – мечта многих. Но не всем удалось иметь от природы белые зубы. Не стоит расстраиваться! Существует простой секрет, который поможет вам визуально отбелить эмаль – это правильный выбор помады. Об этом пишет Glamour.

Каких цветов избегать?

Оранжевые, коричневые и коралловые: Эти теплые тона подчеркнут желтизну зубов, делая ее более заметной.

Эти теплые тона подчеркнут желтизну зубов, делая ее более заметной. Их бледные оттенки могут сделать улыбку тусклой.

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Какие цвета визуально отбелят зубы?

Красный с синим подтоном: Классический красный с холодным синим оттенком нейтрализует желтизну эмали, делая зубы визуально белее.

Классический красный с холодным синим оттенком нейтрализует желтизну эмали, делая зубы визуально белее. Бледно-розовый Этот нежный цвет также имеет холодный подтон, который делает улыбку сияющей и свежей.

Этот нежный цвет также имеет холодный подтон, который делает улыбку сияющей и свежей. "Sugar pink" или "nymph's thigh": Матовые помады этих оттенков не только визуально отбеливают зубы, но и придают губам объем.

Матовые помады этих оттенков не только визуально отбеливают зубы, но и придают губам объем. Сливовой или винный: Эти насыщенные цвета с фиолетовым подтоном не только трендовые, но и прекрасно маскируют желтизну зубов.

Помните:

Матовые помады: Предпочитайте матовые помады, ведь они визуально скрывают недостатки эмали, в отличие от глянцевых.

Предпочитайте матовые помады, ведь они визуально скрывают недостатки эмали, в отличие от глянцевых. Выбирайте качественные помады с четко выраженным пигментом .

Экспериментируйте: Не бойтесь пробовать разные цвета и находить подходящие именно вам.

Напомним, мы уже писали, какая помада старит.

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