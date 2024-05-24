Голливудская улыбка: какие цвета помады делают зубы белее
Выбор помады – это не только о красоте губ, но и о подчеркивании вашей природной красоты. Правильный оттенок может сделать ваш образ безупречным, а улыбку – сияющей.
Белая улыбка – мечта многих. Но не всем удалось иметь от природы белые зубы. Не стоит расстраиваться! Существует простой секрет, который поможет вам визуально отбелить эмаль – это правильный выбор помады. Об этом пишет Glamour.
Каких цветов избегать?
- Оранжевые, коричневые и коралловые: Эти теплые тона подчеркнут желтизну зубов, делая ее более заметной.
- Их бледные оттенки могут сделать улыбку тусклой.
Читайте также: 5 уловок макияжа для женщин 50+, которые сразу уберут несколько лет
Какие цвета визуально отбелят зубы?
- Красный с синим подтоном: Классический красный с холодным синим оттенком нейтрализует желтизну эмали, делая зубы визуально белее.
- Бледно-розовый Этот нежный цвет также имеет холодный подтон, который делает улыбку сияющей и свежей.
- "Sugar pink" или "nymph's thigh": Матовые помады этих оттенков не только визуально отбеливают зубы, но и придают губам объем.
- Сливовой или винный: Эти насыщенные цвета с фиолетовым подтоном не только трендовые, но и прекрасно маскируют желтизну зубов.
Помните:
- Матовые помады: Предпочитайте матовые помады, ведь они визуально скрывают недостатки эмали, в отличие от глянцевых.
- Выбирайте качественные помады с четко выраженным пигментом .
- Экспериментируйте: Не бойтесь пробовать разные цвета и находить подходящие именно вам.
Напомним, мы уже писали, какая помада старит.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !