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Соціум

Голівудська посмішка: які кольори помади роблять зуби білішими

Ціхоцька Марія

Голівудська посмішка: які кольори помади роблять зуби білішими
Помада може візуально відбілити зуби

Вибір помади - це не лише про красу губ, але й про підкреслення вашої природної краси. Правильний відтінок може зробити ваш образ бездоганним, а посмішку - сяючою.

Білосніжна посмішка - мрія багатьох. Але не всім пощастило мати від природи білі зуби. Не варто засмучуватися! Існує простий секрет, який допоможе вам візуально відбілити емаль - це правильний вибір помади. Про це пише Glamour.

Яких кольорів уникати?

  • Помаранчеві, коричневі та коралові: Ці теплі тони підкреслять жовтизну зубів, роблячи її більш помітною.
  • Нюдові: Їхні бліді відтінки можуть зробити посмішку тьмяною.

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Які кольори візуально відбілять зуби?

  • Червоний з синім підтоном: Класичний червоний з холодним синім відтінком нейтралізує жовтизну емалі, роблячи зуби візуально білішими.
  • Блідо-рожевий: Цей ніжний колір також має холодний підтон, який робить посмішку сяючою та свіжою.
  • "Sugar pink" або "nymph's thigh": Матові помади цих відтінків не лише візуально відбілюють зуби, але й надають губам об'єму.
  • Сливовий або винний: Ці насичені кольори з фіолетовим підтоном не лише трендові, але й чудово маскують жовтизну зубів.

Пам'ятайте:

  • Матові помади: Віддавайте перевагу матовим помадам, адже вони візуально приховують недоліки емалі, на відміну від глянцевих.
  • Якість: Вибирайте якісні помади з чітко вираженим пігментом.
  • Експериментуйте: Не бійтеся пробувати різні кольори та знаходити ті, які підходять саме вам.

Нагадаємо, ми вже писали, яка помада старить.

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