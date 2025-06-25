Геологическая аномалия в Турции: ученые заявили о погружении земной коры в ядро планеты

Новое геологическое исследование выявило малоизвестный тектонический процесс, разворачивающийся под Центрально-Анатолийским плато в Турции. Речь идет об уникальном явлении, при котором часть земной коры будто бы "стекает" в глубины планеты. Этот процесс, известный как литосферное рытье, способен изменить представления ученых о динамике тектонических плит не только на Земле, но и на других небесных телах.

Объектом исследования стал бассейн Конья — пониженный участок в центре Турции. Анализ спутниковых и сейсмических данных показал наличие необычной кольцевой структуры, где земная кора заметно проседает. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Под этим участком учёные зафиксировали плотные аномальные образования в мантии, свидетельствующие о накоплении тяжелого материала под поверхностью.

Как отмечает ведущий автор работы, геофизикиня Джулия Андерсен из Университета Торонто, подобное поведение коры может быть проявлением того же литосферного копания. То есть нижняя, более тяжелая часть литосферы начинает постепенно опускаться, создавая каплевидную массу, которая тянет за собой верхние слои. Когда этот плотный сгусток полностью отрывается и глубже погружается, поверхность возвращается в обратном направлении, вызывая подъем.

Плато в Центральной Анатолии за последние 10 миллионов лет постепенно поднялось на целый километр. Однако бассейн Конья, вопреки общей тенденции, напротив, проседает со скоростью до 20 мм в год. Это дало основание предположить, что под ним продолжается новая фаза литосферного копания, независимая от предыдущих процессов в регионе.

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Еще один исследователь, Рассел Пискливец, также из Торонто, объяснил, что первоначальное рытье могло привести к возникновению подобных процессов в соседних зонах. По его словам, по мере того как литосфера утолщается и проваливается вглубь, формируется впадина, которая впоследствии начинает подниматься, когда тяжелая масса окончательно погружается.

Чтобы проверить свои предположения, ученые воспроизвели этот процесс в лаборатории. Они использовали силиконовый полимер, похожий на свойства мантии, и создали модель земной коры из смеси кварцевого песка и керамических шариков. В модели было заложено плотное ядро, имитирующее тяжелый фрагмент литосферы. Уже через 10 часов начала формироваться опускаемая вниз капля, а еще через 50 часов возник аналог вторичного капания.

Эксперимент доказал: даже без горизонтального давления эти процессы могут самостоятельно вызвать вертикальное проседание коры и формирование впадин. Это открывает новые перспективы изучения глубинной динамики Земли.

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