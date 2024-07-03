Где в Украине можно спуститься под землю: прохладные места для жаркого лета

Украинская Земля живописна как снаружи, так и изнутри. Интересные локации, расположенные под землей, подарят желаемую прохладу летом, интересные впечатления для воспоминаний и вдохновения на исследование своей Земли. Среди подземных тоннелей есть две возможности, которые не следует пропускать: пещеры и катакомбы Украины.

Удивительные пещеры Украины

Пещеры – это удивительный, не до конца исследованный мир, хранящий в себе много тайн. Спустившись под землю, вы можете прогуляться по лабиринтам, иногда поделенными на несколько этажей и узнаете много интересной информации о подземном мире. Восемь удивительных пещер Украины открыты для туристов.

В недрах пещеры Атлантида, Хмельницкая область. Источник: @hsk_atlantyda В недрах пещеры Атлантида, Хмельницкая область. Источник: @hsk_atlantyda

Атлантида

Поселки Завалля Хмельницкой области известны благодаря своей удивительной трехуровневой пещере – Атлантиде. Как будто город под водой пещера Атлантида имеет много нераскрытых исторических тайн. Красота пещеры Украины известна и в Европе, ведь второй такой пока не открыли. Кристаллы, обильно разбросанные по пещере, сверкают своими многогранными углами на полтора метра. Удивительно, но для того, чтобы спуститься в пещеру, нужно подняться на 7 метров над землей. Готовьтесь к долгой прогулке по 4440 кв. м. Захватите теплую и удобную одежду, ведь под землей достаточно прохладно.

Подсвеченные хрустали пещеры Оптимистическая, Тернопольская область. Источник: @ukrainenow_travel Подсвеченные хрустали пещеры Оптимистическая, Тернопольская область. Источник: @ukrainenow_travel

Оптимистическая

Поселок Королевка Тернопольской области также имеет свою подземную галерею. Пещера Оптимистичная известна далеко за пределами Украины, ведь это одно из самых удивительных природных сокровищ. Самая длинная пещера в Евразии (Оптимистическая) занесена в книгу рекордов Гиннеса. Прогуливаясь по ее подземным ходам, вы увидите удивительные образования, которые нафантазировали кристалы, побываете в минералогическом подземном музее и арт-галереях. Пещера не до конца исследована, ее пути пока до бесконечности длинны, поэтому спускаться к ней можно только в сопровождении профессионального спелеолога, имея соответствующее снаряжение. Для туристов действуют экспресс туры, они не глубоки, но достаточно впечатляющи.

Под землей мысли приходят в порядок – пещера Млынки, Тернопольская область. Источник: @aleksei_sverdlov_life Под землей мысли приходят в порядок – пещера Млынки, Тернопольская область. Источник: @aleksei_sverdlov_life

Мельницы

Пещера расположена в поселке Залесье Тернопольской области. Здесь испытать свои умения и навыки могут только настоящие спелеологи. Ходы имеют до 48 км в длину, большинство из них труднопроходимы. Температура в пещере постепенно снижается до 10-11 градусов Цельсия. Для туристов есть специальные туры средней тяжести, теплая одежда и снаряжение обязательны. Может, вам удастся спуститься и доказать, что когда-то пещера была под водой Сарматского моря.

Клады пещеры Хрустальная в Тернопольской области. Источник: @ryba_turist Клады пещеры Хрустальная в Тернопольской области. Источник: @ryba_turist

Хрустальная

И снова Тернопольская область (с. Кривче) удивляет своей подземной красотой. Хрустальная – одна из самых больших пещер Украины, которая имеет легкий доступ для туристов, оборудована дополнительным светом и перилами. Посетить пещеру можно с детьми среднего и постарше, предварительно захватив шапки. Температура в залах пещеры не поднимается более 10 градусов Цельсия.

Спуститься под землю, чтобы увидеть красоту пещеры Вертеба, Тернопольская область. Источник: @liubov__veselova Спуститься под землю, чтобы увидеть красоту пещеры Вертеба, Тернопольская область. Источник: @liubov__veselova

Вертеба

Перемещаются в поселок Бильче-Золотое, однако остаемся в Тернопольской области. Гипсовая пещера имеет гладкое покрытие из которого выскакивают сталактиты. Многие галереи соединены узкими проходами на 7 820 м. В пещере был открыт музей трипольской культуры – это один из уникальных подземных музеев Украины. Посетить пещеру можно всей семьей (ограничения по возрасту смотрите на сайте пещеры). Пещеру можно посетить на нескольких уровнях сложности, так что найдется интересный спуск для каждого.

Сухой подводный мир – пещера Озерная, Тернопольская область. Источник: @yura_atlantida Сухой подводный мир – пещера Озерная, Тернопольская область. Источник: @yura_atlantida

Озерная

Просто невероятное место с голубыми озерами и гладкими проходами. Добавьте немного адреналина на 18-метровом вертикальном спуске в пещеру и впечатлений хватит на всю жизнь. На дне пещеры было найдено много косточек довольно древних животных, живших 25 – 100 тысяч лет назад. Уровень воды в пещере измеряется, чтобы прогулка была безопасной. В период затопления пещеры экскурсии не проводятся. Пещера расположена в с. Стрелковцы, Тернопольской области.

Ходы в 90 км – пещера Золушка, Черновицкая область. Источник: @arttravel21 Ходы в 90 км – пещера Золушка, Черновицкая область. Источник: @arttravel21

Золушка

Черновицкая область поселок Подворный имеют один из входов в пещеру Золушки. Второй спуск в пещеру расположен на территории Молдовы. Так что длина изученных путей пещеры Золушки около 90 км. Здесь вы увидите и галереи со скульптурами, и подземные озера и вдохновляетесь минеральным воздухом достаточно полезным для здоровья.

Скитский

Черновицкая область известна еще одной подземной красоткой пещерой Скитска. Расположена она в поселке Звенячин и имеет второе название "Острые Говды". Пещера небольшая, однако ее ходы в 3,5 км имеют интересные повороты. В пещере интересно потренироваться, ведь некоторые "дороги" получили свои личные названия: "спираль", "горло", "духовка", "кончита", "горло" и другие. Несмотря на пугающие названия проходов пещеру посещают множество туристов, целью которых является "Хрустальный зал" – это стоит увидеть своими глазами.

Катакомбы Украины

В отличие от пещер, катакомбы рукотворны и датируются разными историческими периодами. Спуск к ним станет настоящим историческим приключением с интересными историями и событиями.

Экскурсии в катакомбы безопасны и интересны детям, Одесса. Источник: @wife_grinch Экскурсии в катакомбы безопасны и интересны детям, Одесса. Источник: @wife_grinch

Катакомбы Одессы

В легендарном городе можно найти несколько потайных спусков к подземным тайникам и тоннелям. Вход в один из подземных городов расположен в самой Одессе, а вход во второй в поселке Нечитайло вблизи Одессы. Такие подземные города использовались для контрабанды, тайника награбленного или перемещения незамеченным по городу. Спустившись в катакомбы Одессы, вы увидите много артефактов, услышите множество легенд и исторических фактов и немного остынеете (температура не выше 14 градусов по Цельсию).

Катакомбы Львова

Подземелья Львова станут отличным колоритным приключением для каждого туриста. Некоторые подземные ходы были превращены в интересные заведения, организующие пещерные экскурсии. Спустившись к кофейному подземелью вас ждет невероятный аромат и интересная экскурсия с добычей кофе и дегустацией под землей. Также катакомбы были превращены в аптеку-музей – одно из самых популярных достопримечательностей Львова. Подземелье Доминиканского монастыря должен посетить каждый гость города-Льва, чтобы потом не жаловаться, что не увидели удивительное историческое место.

Катакомбы Тернополя

Пещеры не единственная подземная прелесть Тернополя. Открытые всего 7 лет назад подземелья Тернополя уже радуют туристов. Одни из известнейших ходов расположены под Надставной церковью.

Подземные ходы Житомира продолжают изучать эксперты. Источник: https://www.facebook.com/ Подземные ходы Житомира продолжают изучать эксперты. Источник: https://www.facebook.com/

Подземелье Житомира

Где есть замок, есть и подземелье с ходами. Замковая гора Житомира подтверждает утверждение и открывает туристам загадочный исторический мир со своими строгими традициями и законами. Не все решаются спуститься в замковое подземелье, ведь кто знает какие пояса еще не раскрыты внизу.

Подземелье Луцка

Посещая кафедральный костел апостолов Петра и Павла спуститесь в его подземелье. Вы дополняете множество интересных исторических фактов доказательными артефактами.

Подземные города столицы охотно принимают туристов. Источник: https://www.oktown.com.ua/ Подземные города столицы охотно принимают туристов. Источник: https://www.oktown.com.ua/

Катакомбы Киева

У Столицы Украины богатая история и множество, еще нераскрытых, тайн. Спуститься в подземные ходы можно на территории Киево–Печерской лавры. В общей сложности в Киеве было открыто более 300 катакомб, но не все они пригодны для посещения туристами.