Где и как провести День Независимости Украины 2024. Идеи для отличных выходных среди толпы и наедине с семьей

Последние полноценные выходные годы будут украшены празднованием Дня Независимости Украины. Украина остается независимой и стойкой, а мы должны делать все необходимое, чтобы так было и дальше. Предлагаем поднять дух единения и свободы во всех городах и наполнить эти выходные хорошими воспоминаниями тематического отдыха.

Как и последние два года, мероприятия, которые будут проходить к празднику в каждом месте, не разглашаются из соображений безопасности. UAPortal предлагает свой тематический список идей для вдохновенных выходных в разных городах Украины.

Музейные комплексы и исторические музеи Украины

Узнать больше о своей истории, культуре и традициях в День Независимости Украины будет хорошим времяпрепровождением для всех возрастов. Это одна из идей, которая может превратиться в традицию именно вашей семьи, которая будет течь поколениями. Исторические музеи и музейные комплексы имеют тематические сюрпризы к празднованию. Многие музейные платформы в этот день будут проводить различные мастер-классы для детей и взрослых, некоторые готовят небольшие концерты и тематические встречи с известными украинскими художниками. Программы можно уже посмотреть на официальных сайтах музеев, или на страницах соцсетей. Вы можете подобрать музей по возрасту или своими личными предпочтениями.

Музей истории Киева подготовил к празднику Дня Независимости Украины мастер-класс "Соломенная птичка". Мероприятие проведет мастер соломоплетения, член союза мастеров народного искусства Украины Ирина Белай. Мастер-класс начнется 24 августа в 12.30 по адресу Богдана Хмельницкого 7 и будет стоить 250 грн с человека.

Раньше мы писали о самых интересных музеях в Киеве.

В музее истории Киева бурлит атмосфера казачества и борьбы. Источник: Источник: @yarovao В музее истории Киева бурлит атмосфера казачества и борьбы. Источник: Источник: @yarovao

Львовский музей истории Украины сможет рассказать о обретении независимости Украиной интересно и наглядно. Посмотрите на сохраненные артефакты и освежите в своей памяти подлинную хронологию событий.

У Львовского исторического музея много интересных артефактов, рассказывающих интересные истории. Источник: https://www.facebook.com/львовский исторический музей У Львовского исторического музея много интересных артефактов, рассказывающих интересные истории. Источник: https://www.facebook.com/львовский исторический музей

Музей интересной науки в Днепре сделает веселым и познавательным День независимости Украины для всех возрастов. Станьте на пару часов украинскими учеными, узнайте об известных коллегах и их достижениях. Проследите, каких вершин достигла Украина в разных науках за время независимости.

Музей интересной науки в Днепре интерактивный и увлекательный. Источник: https://www.facebook.com/Музей интересной науки в Днепре Музей интересной науки в Днепре интерактивный и увлекательный. Источник: https://www.facebook.com/Музей интересной науки в Днепре

Одесская астрономическая обсерватория и планетарий предлагают посмотреть звезды поближе и узнать о достижениях украинских исследователей в космосе.

Станьте ближе к звездам, посещая одесский Планетарий. Источник: https://www.facebook.com/Одесский планетарий Станьте ближе к звездам, посещая одесский Планетарий. Источник: https://www.facebook.com/Одесский планетарий

Вы также можете рассмотреть музеи Украины под открытым небом, как "Пирогово" или "Киевская Русь" в Киеве или "История города в знаках и символах" в Каменском (Днепр).

Парки и площади Украины

Парковая прогулка спасает от тоски, скуки и придает здоровье. Выберите один из самых красивых парков Украины в своем городе, или рядом и насладитесь прекрасной погодой (обещающие синоптики), живописными видами и интересными развлечениями. Прогулки по большим площадям городов будут интересны концертами, организованными развлечениями и уютными заведениями, которые сделают День Независимости Украины вкусным и ароматным.

Киев насчитывает более 127 парков, 500 скверов и 78 бульваров. Прогуляться и увидеть можно много. Если вы выбираете парковую зону для уютной семейной прогулки, осмотрите парки подальше от центра города. Если хотите нырнуть в теплые края событий и приподнятого настроения вам подойдет прогулка по Крещатику с проходом через мариинский парк.

Мариинский парк – одна из визиток столицы. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Мариинский парк – одна из визиток столицы. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Екатеринославский бульвар в Днепре как обычно в ТОПе. Если есть желание иметь больше пространств и возможностей пейзажных прогулок, следует рассматривать такие локации, как парк Глобы и набережная Днепра. Диорама Битва за Днепр может стать тематической экскурсией и воспроизведением исторических событий в своей памяти.

Место романтических и семейных прогулок в Днепре. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Место романтических и семейных прогулок в Днепре. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Одесса продолжает купальный сезон и предлагает летние локации для прогулки в День Независимости Украины. От набережной, Дерибасовской до парка культуры и Дюковского сада. Лучшие улицы Одессы расскажут многие интересные истории о существовании колоритного города Украины.

Дюковский парк в Одессе имеет места для отдыха у воды. Источник: https://www.tic.in.ua/ Дюковский парк в Одессе имеет места для отдыха у воды. Источник: https://www.tic.in.ua/

Львов предлагает свои развлечения в центре города охотно отдыхающим в большом количестве людей. и если желание побыть наедине с родными в этот день преобладает, отправляйтесь на прогулку в ботанический сад или в парк Железная вода, которому исполнилось более 120 лет и где можно увидеть большое количество источников с водой насыщенной железом. Составить удобный маршрут по паркам можно соединив их с самыми вкусными кафе Львова.

Стрыйский парк во Львове подарит уют каждому гостю. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Стрыйский парк во Львове подарит уют каждому гостю. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Отдых на природе

Еще немного теплая, еще немного солнышка – можно провести праздничный день на берегу водоемов или рек. Желающие плавать еще могут нырнуть, а разложить мангал и пожарить вкусненького. Чтобы сделать отдых на природе тематическим и колоритным заранее можно подготовить исторические викторины, игру "Кто сверху" для крупной компании или даже посмотреть всей семьей "Приключения Котигорошка" сидящие на лужайке.

В Киеве и области вы найдете множество водных локаций : "Остров Оболонь", озера Пущи Водицы, пляж Десенко на Троещине, пляж парка Муромец.

Самая популярная локация для купания возле Киева – Пуща Водица. Источник: https://www.ua-1.com/ Самая популярная локация для купания возле Киева – Пуща Водица. Источник: https://www.ua-1.com/

Львовяне и гости города смогут воспользоваться возможностью отдыхая на пляжах: парка Яворивского, города Золочев, базы отдыха в поселке Давыдов, Старого Села, поселка Брюховичи, городе Перемышляны и т.д.

Поселок Брюховичи имеет жемчужину пляжного летнего отдыха. Источник: https://www.ua-1.com/ Поселок Брюховичи имеет жемчужину пляжного летнего отдыха. Источник: https://www.ua-1.com/

Базы загородного отдыха в Днепре предлагают комфортабельные условия для размещения на берегу водоемов и среди леса. Выбирайте среди: База отдыха Голубые озера, Орельский двор, гостинично-ресторанный комплекс Радута, база отдыха дубовая роща, Сосновый бор, Днепровские рассветы и т.д.

Вкусный и тематический День Независимости Украины

Если в планах сделать этот день вкусным, выберите заведения в украинском стиле и с украинской кухней, чтобы подарить себе и близким прекрасную атмосферу и ощущение идентичности.

Атмосфера украинского уюта и единения – ресторан ''Куманьок''. Источник: @kumanets_odesa Атмосфера украинского уюта и единения – ресторан ''Куманьок''. Источник: @kumanets_odesa

Киев предлагает множество вариантов вкусных заведений с украинскими современными или старинными антуражем, личной неповторимой атмосферой и широким выбором вкусных украинских блюд, собранных из всех регионов Украины. Можете пахать из нашего списка:

"Опанас". Адрес: ул. Терещенковская, 10

"100 лет назад вперед". Адрес: улица Владимирская, 4

"Последняя Баррикада". Адрес: Майдан Незалежности, 1.

SHO – крупнейший ресторан украинской кухни в Украине. Адрес: ул. Мечникова, 18.

"Царское село". Адрес: ул. Лаврская, 22.

У Львова есть свой ТОП 5 вкусных заведений в украинском стиле:

"Ресторация Бачевских". Адрес: ул. Шевская, 8.

"Трезво. Адрес: ул. Волова, 18 а.

"Атлас". Адрес: пл. Рынок, 45.

"Kumpel". Адрес: ул. Винниченко, 6.

"Теплый пьец". Адрес: ул. Староеврейская, 50.

Одесса может удивить не только "Пузатой Хатой" и вареничной "Альпина", воспользуйтесь случаем вкусно поесть в:

ресторане Саввы Либкина "Дача". Адрес: Французский бульвар, 85, корпус №15;

корчме–ресторане "Утка". Адрес: Лидерсовский бульвар, 17;

ресторане "Куманець". Адрес: улица Гаванная, 7;

ресторане "Охотно". Адрес: улица Львовская, 15 а.

Днепр может вдохновить вас достаточно креативными современными вкусными заведениями в украинском стиле:

Борщ.UA. Адреса: проспект Слобожанский, 31Д, ТРЦ "Наша ПРАВДА", улица Нижнеднепровская, 17, ТРЦ Караван Megastore.

Гостерия "Дом Подопригора". Адрес: пгт Кировское, ул. Некрасова, 18

"Играй Поле". Адрес: по трассе на Павлоград возле поселка Песчанка.

Этно-хутор "Галушковка". Адрес: поселок Гречаное.

"Кодакская кош". Адрес: в селе Старые Кодаки, пер. Победный, 14 а.

День Независимости Украины пройдет отлично на любой из локаций, если вы будете среди своих и своего. Вдохновленные праздничные выходные с чувством независимости. Узнайте также с UAPortal чем удивит Житомирщина и ТОП 50 городов для бюджетного отдыха в Украине.