Где бюджетно отдохнуть в Украине во время войны? Локации у гор и воды, поражающие красотой

Сэкономить, отдохнуть и зарядиться энергией – формула удачного летнего отдыха. Вход для большинства природных чудес Украины абсолютно бесплатный, так что устроить курорт можно себе самому. Где и как, рассказывает UAPortal.

Что учесть во время войны

При планировании поездки обязательно добавляйте в список: организацию безопасности. Даже если место, куда вы едете, находятся в относительно безопасном регионе, следует узнать:

Времена комендантского часа; Ограничен ли вход в природные достопримечательности (леса, водопады и т.п.); Ближайшие укрытия, которые можно использовать во время воздушной тревоги.

Удивительные места Украины, где не придется тратить много денег на отдых

Природные сокровища Украины нечисленны, их красота и бесплатный вход позволяют быть бюджетному летнему отдыху в Украине с самостоятельной легкой организацией. В нашем списке вы найдете каньоны, где можно купаться, ходить в походы, ловить рыбу и отдыхать душой среди живописной природы. Вас ожидают водопады, которые очаровывают магической красотой и высокие горы, откуда горизонт кажется безграничным. А также озара, где отдых будет не хуже морского.

Каньоны Украины

Природные места, где можно охватить одновременно горы, реки и водопады. Рекомендуем:

Богуславский каньон. Расположен в Киевской области. Второе название каньона "Гранитная яма". Гранит омывает два рукава реки Рось. Вокруг каньона находятся несколько небольших водопадов, а также местная аттракция "Мост Влюбленных". Остановиться можно в городе Богуслав, воспользовавшись предложениями частных усадеб или территорией вокруг каньона для кемпинга.

Отдых среди живописной природы Богуславского каньона. Источник: https://f.kyivmaps.com/ Отдых среди живописной природы Богуславского каньона. Источник: https://f.kyivmaps.com/

Коростышевский каньон и карьеры. Расположен в Житомирской области, городе Коростышев. Великолепная зеленая территория и кристально чистая вода. Здесь найдутся места как для экстремалов, так и маленький семейный песчаный пляж. На некоторых водоемах можно кататься на катамаранах и рыбачить. Остановиться можно в самом Коростышеве в отелях, или воспользоваться частными предложениями частных усадеб.

Место для аутентичного отдыха на Коростышевском каньоне. Источник: https://rest.guru.ua/ Место для аутентичного отдыха на Коростышевском каньоне. Источник: https://rest.guru.ua/

Буцкий каньон. Расположен в Черкасской области. Считается одной из самых удивительных природных зон Украины. Здесь возможны сплавы на байдарках, прогулки на лодках, рыбалка, купание, походы и т.д. Остановиться можно в поселке Буки, где расположены и туристические базы, и частные дома, и места для кемпинга.

Место для пеших походов и релакса – Буцкий каньон. Источник: https://rent.ua/ Место для пеших походов и релакса – Буцкий каньон. Источник: https://rent.ua/

Если ваша остановка подлинна, соберите необходимое оборудование и запаситесь провизией. Следите за соблюдением чистоты, чтобы сохранить природные сокровища Украины для потомков и иметь возможность приятного бюджетного отдыха и дальше.

Водопады Украины

Места силы, где бурная вода наполняет энергией и жаждой жизни. Закарпатские водопады известны далеко за пределами Украины. Водопады Хмельницкой области удивят своим историческим наполнением, а Крымские водопады ждут своего возвращения на родину.

Советуем отдохнуть рядом:

Еловский водопад. Для остановки можно выбрать поселок Деловое, Закарпатской области. Среди карпатской красоты вас ждут частные отели, усадьбы, санатории и курорты. Место можно выбрать по своему вкусу и бюджету. Местность предлагает кристально чистый воздух, разнообразие лесных занятий от пеших походов к велотурам, рыбалку, загар и т.д.

Интересные места для отдыха – Ялинский водопад. Источник: https://karpaty.love/ Интересные места для отдыха – Ялинский водопад. Источник: https://karpaty.love/

Водопад Воеводин. Остановиться можно в поселке Ждениево, Закарпатской области. Вода в водопаде спадает на обе стороны с высоты 24 метров. До водопада можно добраться с организованными турами или с местными проводниками. Недалеко от водопада Воеводин находится и водопад Шипот - один из самых известных в Украине.

Уникальные места в Украине – водопад Воеводин. Источник: http://blog.nazarbarabash.com/ Уникальные места в Украине – водопад Воеводин. Источник: http://blog.nazarbarabash.com/

Манявский водопад. Расположен в Ивано-Франковской области. Чтобы увидеть водопад, нужно добраться до поселка Манява, где можно остановиться с ночевкой. Высота водопада составляет более 20 метров, вода в нем освежающая и кристально чистая. В поселке мона добавить впечатлений к отдыху, воспользовавшись предложениями экскурсий или устраивая пикники на природе.

Природные чудеса Украины, которые стоит увидеть – Манявский водопад. Источник: https://vidviday.ua/ Природные чудеса Украины, которые стоит увидеть – Манявский водопад. Источник: https://vidviday.ua/

Озеро Украины

Закарпатские озера украшают поздравительные открытки и стали декорацией для многих фильмов. Многие из озер имеют прелести для туристов, не хуже морского отдыха. Богатая природа вокруг позволяет заполнить свой досуг абсолютно бесплатными впечатлениями. Следовательно, ловите рекомендации:

Озеро Синевир. Магическая природная красота с уникальной флорой и фауной. Вокруг Озера расположены усадьбы, спа-отели, курорты и небольшие частные дома. Для остановки в палатке смотрите официальные кемпинги. Отели предлагают проживание вместе с питанием, что может облегчить организацию отдыха.

Магия карпатской природы – озеро Синевир. Источник: https://prokarpaty-tour.info/ Магия карпатской природы – озеро Синевир. Источник: https://prokarpaty-tour.info/

Озеро Неистовое. Водоем обнимают скалы и лужайки. Озеро расположено высоко в горах и добраться до него можно пройдя 6-ти километровый маршрут. Самая дорогая не сложна и доступна для детей. Ориентиром для остановки может стать туристическая база "Заросляк" или ближайший поселок Ворохта.

Зеркало для неба – озеро Неистовое. Источник: https://funtime.kiev.ua/ Зеркало для неба – озеро Неистовое. Источник: https://funtime.kiev.ua/

Озеро Свитязь. Широкие водные просторы озера в Волынской области позволяют найти любой тематический отдых. Здесь возможен семейный отпуск, романтический побег и "лого" одинокого волка". Вокруг озера расположены базы отдыха и кемпинги. Более бюджетный вариант проживания можно найти в ближайших поселках: Шатск, Свитязь, Пульмо, Гряда.

Лучшие закаты на вашем летнем отдыхе – озеро Свитязь. Источник: https://tourkazka.com/ Лучшие закаты на вашем летнем отдыхе – озеро Свитязь. Источник: https://tourkazka.com/

Шатские озера. Расположены недалеко от озера Свитязь и вышеперечисленных поселков. Обладают туристическими удобствами и комфортными пляжами. В городках можно найти дополнительные развлечения: рестораны, аттракционы и т.д.

Самое популярное место в Украине для летнего отдыха на озере – Шатские озера. Источник: https://www.volynnews.com/ Самое популярное место в Украине для летнего отдыха на озере – Шатские озера. Источник: https://www.volynnews.com/

Если ваше лето еще впереди, спланируйте поездку в одну из жемчужин Украины, которая оставит в воспоминаниях незабываемые моменты релакса и наполнит ваши соцсети фотографиями без фильтров.