Де бюджетно відпочити в Україні під час війни? Локації біля гір та води, які вражають красою

Заощадити, відпочити та зарядитися енергією – формула вдалого літнього відпочинку. Вхід для більшості природних див України абсолютно безкоштовний, тож влаштувати курорт можна собі самому. Де і як,розповідає UAPortal.

Що врахувати під час війни

Під час планування подорожі, обов’язково додавайте до списку: організацію безпеки. Навіть, якщо місце куди ви їдете знаходяться у відносно безпечному регіоні, слід дізнатися:

Часи комендантської години; Чи обмежено вхід до природних атракцій (ліси, водоспади тощо); Найближчі укриття, якими можна користуватися під час повітряної тривоги.

Дивовижні місця України, де не доведеться витрачати багато грошей на відпочинок

Природні скарби України нелічені, їх краса та безкоштовний вхід дають можливість бюджетного літнього відпочинку в Україні з самостійною легкою організацією. В нашому списку ви знайдете каньйони, де можна купатися, ходити в походи, рибалити та відпочивати душею серед мальовничої природи. На вас очікують водоспади, які зачаровують магічною красою та високі гори, звідки обрій здається безмежним. А також озара, де відпочинок буде не гірше за морський.

Каньйони України

Природні місця, де можна охопити одночасно гори, річки та водоспади. Рекомендуємо:

Богуславський каньйон. Розташований в Київській області. Друга назва каньйону "Гранітна яма". Граніт омиває два рукави річки Рось. Навколо каньйону розташовано декілька невеличких водоспадів, а також місцева атракція "Міст Закоханих". Зупинитися можна в місті Богуслав, скориставшись пропозиціями приватних садиб, або територією навкруги каньйону для кемпінгу.

Відпочинок серед мальовничої природи Богуславського каньйону. Джерело: https://f.kyivmaps.com/

Коростишівський каньйон та кар’єри. Розташований у Житомирський області, місті Коростишів. Пишна зелена територія та кришталево чиста вода. Тут знайдуться місця як для екстремалів, так і невеликий сімейний піщаний пляж. На деяких водоймах можна кататися на катамаранах та рибалити. Зупинитися можна в самому Коростишіві в готелях, або скористатися приватними пропозиціями приватних садиб.

Місце для аутентичного відпочинку на Коростишівському каньйоні. Джерело: https://rest.guru.ua/

Буцький каньйон. Розташовано в Черкаській області. Рахується однією з найдивовижніших природних зон України. Тут можливі сплави на байдарках, прогулянки на човнах, риболовля, купання, походи тощо. Зупинитися можна у селищі Буки, де розташовані і туристичні бази, і приватні садиби, і місця для кемпінгу.

Місце для піших походів та релаксу – Буцький каньйон. Джерело: https://rent.ua/

Якщо ваша зупинка аутентична, зберіть необхідне обладнання та запасіться провізією. Слідкуйте за дотриманням чистоти, щоб зберегти природні скарби України для нащадків і мати можливість приємного бюджетного відпочинку і надалі.

Водоспади України

Місця сили, де бурхлива вода наповнює енергією та жагою до життя. Закарпатські водоспади відомі далеко за межами України. Водоспади Хмельницької області здивують своїм історичним наповненням, а Кримські водоспади чекають свого повернення на батьківщину.

Радимо відпочити поруч:

Ялинського водоспаду. Для зупинки можна обрати селище Ділове, Закарпатської області. Посеред карпатської краси на вас чекають приватні готелі, садиби, санаторії та курорти. Місце можна вибрати на свій смак та бюджет. Місцевість пропонує кристально чисте повітря, різноманіття лісових занять від піших походів до велотурів, риболовлю, засмагу тощо.

Цікаві місця для відпочинку – Ялинський водоспад. Джерело: https://karpaty.love/

Водоспад Воєводин. Зупинитися можна в селищі Жденієво, Закарпатської області. Вода у водоспаді спадає на два боки з висоти 24 метрів. До водоспаду можна дістатися з організованими турами, або з місцевими провідниками. Неподалік водоспаду Воєводин знаходиться й водоспад Шипіт - один з найвідоміших в Україні.

Унікальні місця в Україні – водоспад Воєводін. Джерело: http://blog.nazarbarabash.com/

Манявський водоспад. Розташовано в Івано–Франківській області. Щоб побачити водоспад, потрібно дістатися селища Манява, де можна зупинитися з ночівлею. Висота водоспаду складає понад 20 метрів, вода в ньому освіжаюча та кришталево чиста. В селищі мона додати вражень до відпочинку, скориставшись пропозиціями екскурсій або влаштовуючи пікнікі на природі.

Природні дива України, які варто побачити – Манявський водоспад. Джерело: https://vidviday.ua/

Озера України

Закарпатські озера прикрашають вітальні українські листівки та стали декорацією для багатьох фільмів. Багато з озер мають принади для туристів, не гірше ніж морський відпочинок.Багата природа навкруги дозволяє заповнити своє дозвілля абсолютно безкоштовними враженнями. Тож, ловіть рекомендації:

Озеро Синевир. Магічна природна краса з унікальною флорою та фауною. Навколо Озеро розташовані садиби, спа–готелі,курорти та невеликі приватні будинки. Для зупинки у наметі дивіться офіційні кемпінги. Готелі пропонують проживання, разом з харчуванням, що може полегшити організацію відпочинку.

Магія карпатської природи – озеро Синевир. Джерело: https://prokarpaty-tour.info/

Озеро Несамовите. Водойму обіймають скелі та галявини. Озеро розташовано високо у горах і дістатися до нього можна пройшовши 6–ти кілометровий маршрут. Сама дорога не складна і доступна для дітей. Орієнтиром для зупинки може стати туристична база "Заросляк", або найближче селище Ворохта.

Люстерце для неба – озеро Несамовите. Джерело: https://funtime.kiev.ua/

Озеро Світязь. Широкі водні простори озера в Волинській області дозволяють знайти будь-який тематичний відпочинок. Тут можлива сімейна відпустка, романтична втеча і "лігво" самотнього вовка". Навкруги озера розташовані бази відпочинку та кемпінги. Більш бюджетний варіант проживання можна знайти у найближчих селищах: Шатськ, Світязь, Пульмо, Гряда.

Найкращі заходи сонця на вашому літньому відпочинку – озеро Світязь. Джерело: https://tourkazka.com/

Шатські озера. Розташовані неподалік від озера Світязь та вищеперерахованих селищ. Мають туристичні зручності та комфортні пляжі. В містечках можна знайти додаткові розваги: ресторани, атракціони тощо.

Найпопулярніше місце в Україні для літнього відпочинку на озері – Шатські озера. Джерело: https://www.volynnews.com/

Якщо ваше літо ще попереду, сплануйте поїздку до однієї з перлин України, яка лишить у спогадах незабутні моменти релаксу та наповнить ваші соцмережі фотографіями без фільтрів.