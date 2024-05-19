Этот бабушкин метод мытья окон сделает их прозрачными и сияющими: в чем секрет

Мытье окон не простое дело, ведь часто на стекле остаются разводы после моющих средств. И если вы перепробовали разные варианты мойки окон и недовольны результатом, есть один лайфхак, превосходящий надежду.

Вымыть оконное стекло до лоска поможет раствор теплой воды и кукурузного крахмала. Кукурузный крахмал несколько абразивный, поэтому прекрасно очищает окна от грязи, не царапая стекло.

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Возьмите литр теплой воды и чайную ложку кукурузного крахмала. Затем размешайте смесь в ведре и намочите чистую тряпку, выжмите из нее лишнюю воду. Начните мыть окна сверху вниз круговыми движениями. Затем сухой тканью из микрофибры протрите стекло досуха.

Приятный бонус – раствор кукурузного крахмала не имеет запаха. Так что даже если у вас аллергическая реакция на моющие средства, этот лайфхак позволит помыть окна и ни разу не чихнуть.

Помыть окна без химии. Источник: Liliana Drew/pexels.com Помыть окна без химии. Источник: Liliana Drew/pexels.com

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