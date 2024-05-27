Эти знаки зодиака сосредоточатся на релаксации и досуге: гороскоп на неделю

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Скорпиона и Стрельца на неделю. Узнайте, к какому отдыху звезды побуждают этих знаков зодиака.

Весы

В течение недели Весы будут сосредоточены на отдыхе и досуге. Им очень важно поставить на первое место заботу о себе и отдаваться занятиям, которые приносят радость и умиротворение. Прогулки на природе, чтение увлекательных книг или посещение спа-салона – прекрасные способы погрузиться в покой. Позволяя себе расслабиться и перезарядиться, можно добиться нового ощущения баланса и гармонии.

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Скорпион

Крайне важно сделать шаг назад от напряженного графика и поставить в приоритет заботу о себе. Отдайтесь занятиям, приносящим радость и омоложение, например, практикуйте осознанность, занимайтесь творчеством или проводите время с близкими людьми. Заботясь о своем благополучии, Скорпионы будут лучше подготовлены к любым вызовам, возникающим на пути. Освойте искусство отдыха и отбросьте любую вину или давление, что заставляет постоянно быть продуктивными.

Стрелец

Пора замедлить темп и наслаждаться простыми жизненными радостями. Займитесь тем, что приносит удовольствие и омоложение, например, долгими прогулками на природе, изучением новых хобби или времяпрепровождением с близкими людьми. Предоставляя приоритет досугу, можно полностью погрузиться в настоящий момент и наслаждаться мелочами, приносящими счастье.

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