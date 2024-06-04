Эти знаки зодиака будут наиболее дружелюбными на этой неделе

На этой неделе планетарное вхождение Меркурия в знак Овна привело к изменению рейтинга самых дружелюбных знаков зодиака. UAportal разобрался, какие знаки зодиака сейчас олицетворяют наибольшую доброжелательность.

Овен

Поскольку Меркурий на этой неделе входит в знак Овна, то первое место среди самых дружелюбных знаков зодиака занимает этот знак. Овны известны своей щедростью, добротой и готовностью помогать другим. Это делает их отличными кандидатами на звание самого дружелюбного знака зодиака в этот период под влиянием планетарного вхождения.

Весы

Весы известны своей справедливостью и стремлением к гармонии. Они демонстрируют дружелюбные черты благодаря своей способности видеть все стороны ситуации и предлагать сбалансированную поддержку и руководство тем, кто их окружает.

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Близнецы

Близнецы известны своей социальной и заботливой натурой. Это делает их отличными союзниками для тех, кто нуждается в поддержке и сочувствии в это время.

Водолей

Под влиянием Меркурия в Овне четвертое место среди самых дружелюбных знаков сейчас занимает Водолей. Водолеи, с их инновационным и гуманитарным мышлением, проявляют доброжелательность через стремление сделать мир лучше и готовность отстаивать то, во что они верят, чтобы помочь другим.

Телец

С переходом Меркурия в знак Овна Телец становится пятым самым дружелюбным знаком зодиака. Тельцы известны своей надежной и заботливой натурой, часто предлагая практическую и непоколебимую поддержку тем, кто их окружает в это время.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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