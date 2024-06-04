Ці знаки зодіаку будуть найбільш доброзичливими на цьому тижні

Цього тижня планетарне входження Меркурія у знак Овна призвело до зміни рейтингу найдружніших знаків зодіаку. UAportal розібрався, які знаки зодіаку зараз уособлюють найбільшу доброзичливість.

Овен

Оскільки Меркурій цього тижня входить у знак Овна, то перше місце серед найдружніших знаків зодіаку займає цей знак. Овни відомі своєю щедрістю, добротою та готовністю допомагати іншим. Це робить їх відмінними кандидатами на звання найдружнішого знаку зодіаку в цей період під впливом планетарного входження.

Терези

Терези відомі своєю справедливістю та прагненням до гармонії. Вони демонструють доброзичливі риси завдяки своїй здатності бачити всі сторони ситуації та пропонувати збалансовану підтримку та керівництво тим, хто їх оточує.

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Близнюки

Близнюки відомі своєю соціальною та турботливою натурою. Це робить їх відмінними союзниками для тих, хто потребує підтримки та співчуття у цей час.

Водолій

Під впливом Меркурія в Овні четверте місце серед найдружніших знаків зараз посідає Водолій. Водолії, з їх інноваційним та гуманітарним мисленням, виявляють доброзичливість через прагнення зробити світ кращим і готовність відстоювати те, у що вони вірять, щоб допомогти іншим.

Телець

З переходом Меркурія у знак Овна Телець стає п'ятим найдружнішим знаком зодіаку. Тільці відомі своєю надійною та турботливою натурою, часто пропонуючи практичну та непохитну підтримку тим, хто їх оточує у цей час.

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