Эти пять растений растут на балконе и выживут, если вы уедете в отпуск

Если вы любите комнатные растения, но не всегда есть время или возможность их регулярно поливать, существует множество прекрасных видов, которые прекрасно адаптируются к сухому климату и не требуют частого увлажнения.

Эти растения, как правило, имеют плотные листья, мясистые стебли или другие особенности, позволяющие им сохранять влагу в течение длительного времени, пишет Santeplusmag.

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Вот 5 прекрасных вариантов растений для вашего балкона:

1. Сансевиерия (тещин язык, щучий хвост)

Это выносливое растение известно своими вертикальными, острыми листьями, которые бывают разных оттенков зеленого, желтого и серого. Сансевиерия прекрасно переносит засуху, ведь ее листья служат резервуарами для воды. Ей подходит яркий, косвенный свет, но он также может выжить в тени. Поливать сансевиерию нужно только тогда, когда почва полностью высохнет.

2. Бамбук

Это экзотическое растение не только элегантно выглядит, но и очень неприхотливо в уходе. Бамбук может расти в горшках на балконе, где ему будет достаточно 20 ° C тепла и защиты от сквозняков. Поливать бамбук нужно умеренно, давая почве немного подсохнуть между поливами.

3. Суккуленты

Эта обширная группа растений объединяет множество видов, приспособившихся к жизни в засушливых условиях. Суккуленты имеют мясистые листья или стебли, которые хранят воду. Им нужен хорошо дренированный грунт и умеренный полив – только когда почва полностью высохнет. Суккуленты бывают разных форм, размеров и цветов, поэтому вы обязательно найдете понравившийся вам вид.

4. Агава

Это декоративное растение с розеткой колючих листьев не только красиво, но и устойчиво к жаре и засухе. Агаву можно оставлять без полива на несколько дней, даже если вы уедете в отпуск. Она любит солнечное место, но может расти и в полутени. Агава не переносит морозы, поэтому зимой ее нужно защищать от холода.

5. Кактус

Этот классический выбор для любителей комнатных растений известен своей выносливостью. Кактусы бывают разных форм, размеров и цветов, но у них одна общая черта: они прекрасно сохраняют воду в своих мясистых стеблях. Летом кактусы нуждаются в минимальном поливе, а зимой их можно оставлять практически без воды. Эти растения любят солнечный свет, но их нужно защищать от жаркого полуденного солнца.

С этими неприхотливыми растениями вы сможете создать на своем балконе красивый и уютный уголок, не тратя много времени и усилий на уход.

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