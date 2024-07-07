Ці п'ять рослин ростуть на балконі та виживуть, якщо ви поїдете у відпустку

Якщо ви любите кімнатні рослини, але не завжди маєте час або можливість їх регулярно поливати, існує безліч чудових видів, які чудово адаптуються до сухого клімату та не потребують частого зволоження.

Ці рослини, як правило, мають щільне листя, м'ясисті стебла або інші особливості, які дозволяють їм зберігати вологу протягом тривалого часу, пише Santeplusmag.

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Ось 5 чудових варіантів рослин для вашого балкона:

1. Сансевієрія (тещин язик, щучий хвіст)

Ця витривала рослина відома своїми вертикальними, гострими листками, які бувають різних відтінків зеленого, жовтого та сірого. Сансевієрія чудово переносить посуху, адже її листя слугують резервуарами для води. Їй підходить яскраве, непряме світло, але вона також може вижити в тіні. Поливати сансевієрію потрібно лише тоді, коли ґрунт повністю висохне.

2. Бамбук

Ця екзотична рослина не лише елегантно виглядає, але й дуже невибаглива у догляді. Бамбук може рости в горщиках на балконі, де йому буде достатньо 20°C тепла та захисту від протягів. Поливати бамбук потрібно помірно, даючи ґрунту трохи підсохнути між поливами.

3. Сукуленти

Ця велика група рослин об'єднує безліч видів, які пристосувалися до життя в посушливих умовах. Сукуленти мають м'ясисті листки або стебла, які зберігають воду. Їм потрібен добре дренований ґрунт та помірний полив – лише коли ґрунт повністю висохне. Сукуленти бувають різних форм, розмірів та кольорів, тому ви обов'язково знайдете вид, який вам сподобається.

4. Агава

Ця декоративна рослина з розеткою колючих листків не лише красива, але й стійка до спеки та посухи. Агаву можна залишати без поливу на кілька днів, навіть якщо ви поїдете у відпустку. Вона любить сонячне місце, але може рости й у півтіні. Агава не переносить морозів, тому взимку її потрібно захищати від холоду.

5. Кактус

Цей класичний вибір для любителів кімнатних рослин відомий своєю витривалістю. Кактуси бувають різних форм, розмірів та кольорів, але всі вони мають одну спільну рису: вони чудово зберігають воду у своїх м'ясистих стеблах. Влітку кактуси потребують мінімального поливу, а взимку їх можна залишати практично без води. Ці рослини люблять сонячне світло, але їх потрібно захищати від спекотного полуденного сонця.

З цими невибагливими рослинами ви зможете створити на своєму балконі красивий та затишний куточок, не витрачаючи багато часу та зусиль на догляд.

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