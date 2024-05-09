Эти машины имеют вид, который значительно превышает их цену (фото)
Автомобильный рынок предлагает большое разнообразие моделей, которые способны удовлетворить любые предпочтения и финансовые возможности. Однако, не каждое транспортное средство средней ценовой категории может похвастаться соответствующим внешним видом.
Существуют модели, которые с их уникальным дизайном и характеристиками, способны конкурировать даже с премиальным сегментом. GO представил три такие машины, которые по своему виду не уступают дорогим автомобилям, пишет OBOZ.ua.
Toyota Crown
Обычно Toyota ассоциируется с доступными и надежными автомобилями, но модель Toyota Crown отвергает эти стереотипы своим передовым дизайном, эффективностью и мощностью.
Этот автомобиль предлагает подогрев передних сидений, большой 12,3-дюймовый дисплей для отображения информации и развлекательную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, что придает ему вид действительно дорогого автомобиля.
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Toyota Venza
Любители Toyota часто выделяют Toyota Venza как одну из самых привлекательных современных моделей, сравнивая ее с роскошным Lexus RX.
Этот гибридный кроссовер с двумя рядами сидений имеет такие дополнительные опции, как фиксированная панорамная крыша Star Gaze и высококачественную аудиосистему JBL с девятью динамиками.
Mazda CX-90
Этот кроссовер с третьим рядом сидений, может удобно разместить до восьми пассажиров и имеет мощность в 280 лошадиных сил благодаря 3,3-литровому турбированному двигателю Inline 6.
Интерьер Mazda CX-90 впечатляет своими изысканными материалами. Единственное, что отделяет этот автомобиль от очень дорогих и элитных моделей, – это отсутствие пневматической подвески и массажных сидений.
Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.
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