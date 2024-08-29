Еще успеете покорить Говерлу. Инструктаж по подготовке и полезные советы

Говерла – одна из знаковых вершин Украины. О подъеме на Говерлу слышат миллионы, мечтают сотни тысяч, решаются десятки тысяч, а доходят тысячи. Эта сакральная гора вобрала в себя всю мощь и свободу украинского народа, поэтому покорить ее не простое испытание, которое требует подготовки, знаний и умений.

Если вы предпочитаете войти в тысячи, нужно заранее подготовиться, как физически, так и подумать о снаряжении (одежда, рюкзак, длинный список будет дальше). UaPortal подготовил для вас памятку, с которой вы ничего не пропустите и доберетесь вершины уже в этом году. Забегая чуть дальше: покорить склоны Говерлы могут и дети, при правильном избрании маршрута и подходе к подготовке.

Пейзажи, которые сдерживают дыхание и ускоряют сердцебиение – Говерла. Источник: Фотограф: breakermaximus/Pixabay Пейзажи, которые сдерживают дыхание и ускоряют сердцебиение – Говерла. Источник: Фотограф: breakermaximus/Pixabay

Что такое Говерла

Между Ивано–Франковской областью (Надворнянский район) и Закарпатской областью (Раховский район) лежат бурные склоны покрытые горными долинами, альпийскими лугами и кустарниками. "Волны" Говерлы имеют разную высоту и особенности прохождения. У подножия "каменного моря" протекает река Прут.

Самая высокая вершина – Говерла, расположенная на высоте 2061 метр. Хотя на Говерлу царит умеренный климат с выраженными сезонами, чем больше высота, тем быстрее может измениться погода и температура. Самый ласковый период для восхождения на Говерлу продолжается от конца весны до середины осени. Зимний период для профессиональных альпинистов, имеющих категорию восхождения 1Б. Уже более 140 лет горные вершины Говерлы являются самыми популярными и желанными сокровищами в достижениях многих туристов.

Какой маршрут выбрать для восхождения на Говерлу

Основные маршруты для восхождения на Говерлу. Источник: https://alp.com.ua/ Основные маршруты для восхождения на Говерлу. Источник: https://alp.com.ua/

Правильно подойти к выбору маршрута на Говерле – один из главных вопросов вашей безопасности. Всегда следует посоветоваться с профессиональными гидами, которые на практике понимают сложность и условия каждого маршрута. Каждый год профессиональные туристические группы находят потерявшихся смельчаков или попавших в беду на склонах Говерлы. Мы попытаемся нацелить вас на верную тропу, где вы будете чувствовать себя победителем. Большинство основных маршрутов берут свой старт от туристической базы "Заросляк".

Популярные и основные маршруты на Говерле

Кто–то может покорить Говерлу за полдня, а кто–нибудь выберет насладиться сразу несколькими днями. Все зависит от выбранного вами маршрута. Выбор пройдет между зеленой, желтой, красной, синей тропами и маршрутом "Через Козьмещик", если не учитывать интересные маршруты, которые могут только опытным и профессиональным туристам.

Зеленый маршрут:

легкий и подходит детям и беременным при надежде при тщательной подготовке и привычной для тела нагрузке;

длина маршрута составляет 4,5 км;

время прохождения до 3,5 часов.

По этой тропе можно пройти даже без сопровождения гида, однако, если вы с детьми и первый раз, вам будет интересно по живописной дороге услышать еще и много интересных историй. На горе вас будет ждать самый сложный участок маршрута с каменным склоном, но виды станут заслугой за ваши усилия.

Желтый и красный маршруты:

маршрут средней сложности, требующий тщательной подготовки;

Длина маршрута 14 км;

время прохождения составляет до 2 дней.

Для маршрутов средней сложности подготовка должна состоять как из физической нагрузки, так и моральной настройки на победу. Тропа достаточно пологая и проходит через луга невероятной сказочной красоты и магические таинственные леса. Во время маршрута вы почувствуете себя победителем 4 раза, покорив такие вершины как: Туркул, Брескул, Пожижевская и Говерла. Вернуться к турбазе можно и по зеленой тропинке.

Красная тропа познакомит вас с озером Неистовое и вершиной Данциж.

Синяя тропа:

уровень сложности выше среднего;

протяженность маршрута 3,7 км;

время прохождения 2–3 часа.

Будто идти не долго, но здесь покорители вершин прокачивают свои навыки и умения, приобретая новые знания, чтобы в следующем году покорить уже более высокий уровень. Если вы привыкли к кардионагрузке и готовы к достаточно крутым подъемам, стоит испытать себя.

Маршрут "Через Козьмещик":

уровень сложности средний;

длина маршрута 17 км;

время прохождения до 2 дней.

Сложность маршрута скорее в его длине, чем в крутизне подъемов. И требует навыков упражняться с палатками при необходимости и иметь выносливость для долгой ходьбы вверх.

Маршруты высокого уровня сложности

Доступны только для профессиональных туристов и альпинистов. Источник: https://alp.com.ua/ Доступны только для профессиональных туристов и альпинистов. Источник: https://alp.com.ua/

Если у вас есть опыт покорения вершин, таких как Говерла, вам будет достаточно интересно пройтись такими дорогами как:

с Квасов на Петрос: 27 км, до 5 дней;

с горы Кукул: 9 км; до 2 дней;

из села Говерла: 14 км, до 3 дней.

Эти маршруты нуждаются в опыте и выдержке, решиться на них следует после тщательной подготовки и под руководством гида.

Кому противопоказана Говерла

Восхождение на Говерлу противопоказано людям с заболеваниями:

сердечно-сосудистой системы;

опорно-подвижного аппарата;

маленьким детям без должного уровня подготовки и достижения 5-6 лет (для меньших детей должен быть специализированный рюкзак);

пожилым людям с хроническими заболеваниями.

Так, вершины Говерлы покоряют и женщины в надежде, и важна их физическая нагрузка до беременности и состояние здоровья во время беременности. Всегда есть возможность выбрать легкий маршрут не подвергая опасности себя и других, волны Говерлы прекрасны со всех сторон.

Физическая подготовка перед восхождением на Говерлу

Уровень сложности подготовки зависит от уровня сложности выбранного маршрута и во всех случаях тренировки должны начаться за несколько недель, а иногда и месяцев до числа Х:

начните вводить кардионагрузку в свою повседневную жизнь (бег, тренажеры, интенсивная аэробика и т.п.);

ваше утро должно начинаться с зарядки, а не с кофе;

постепенно привлекайте растяжение мышц, уделяя большое внимание ногам;

раскручивайте суставы каждый день – они также нуждаются в тренировке;

репетиция не помешает – поднимитесь на низшую вершину, чтобы проверить себя.

Чем лучше вы подготовитесь физически, тем более приятно и впечатляюще пройдет ваше восхождение.

Сделайте восхождение на Говерлу легче подготовив правильное снаряжение и одежду. Источник: https://www.activetravel.com.ua/ Сделайте восхождение на Говерлу легче подготовив правильное снаряжение и одежду. Источник: https://www.activetravel.com.ua/

Что взять с собой на Говерлу

Можно ли успеть собраться на Говерлу за два дня? Нет. Ибо такая безмятежность так или иначе вылезет боком. Не бойтесь длинного списка, ведь он продуман ради вашей безопасности и приятных воспоминаний.

Одежда и обувь:

термобелье и трекинговые носки (для соответствующего сезона);

флисовая кофта (для соответствующего сезона) или пуховик (зима);

ветровка, мембранная куртка или софтшели (для соответствующего сезона);

трекинговые брюки или шорты, лосины и леггинсы подойдут только для легких маршрутов;

головной убор, шапка и перчатки (для сезона);

закрытая одежда и обувь в приоритете в любом сезоне;

дождевик или пончо в любой сезон;

сандалии для хайкинга, трекинговые кроссовки или трекинговые ботинки (в соответствии с сезоном и сложностью подъема).

Аксессуары :

туристический рюкзак (особенно для маршрутов средней и высокой сложности):

палатка (для маршрутов более чем на пару часов);

спальный мешок для ночлега в палатке (для соответствующего сезона);

трекинговые палки (помогают снизить нагрузку на суставы во время длинных пеших подъемов);

большие или сокращенные карематы (в зависимости от длительности маршрута);

кухонные принадлежности для длинных маршрутов (как минимум свою чашку и ложку нужно иметь);

бутылка с питьевой водой до 1,5 л на человека;

SPF–защита;

систему GPS к которой вы привыкли, будь то компас или скаченные карты, работающие без интернета;

паувер–банки в зависимости от количества дней в походе;

сухие и влажные салфетки.

Еда :

для небольших подъемов достаточно элементарных бутербродов, орешков и печенья или нарезанных овощей и фруктов;

для подъема в несколько суток должна быть сублимированная пища, сухая и длительное хранение.

Если вы уже успели испугаться не подъема, а списка элементарных необходимых вещей и боитесь не успеть до середины октября, запланируйте восхождение на Говерлу на май 2025 года, так точно успеете подготовиться.

Украинцы говорят: "у страха глаза большие", и продолжают свое восхождение к свободе, свободе и независимости. Желаем вам покорить эту и многие другие вершины Украины.

Вот почему правила поведения в горах важны!. Источник: https://kalush.informator.ua/ Вот почему правила поведения в горах важны!. Источник: https://kalush.informator.ua/

Правила безопасности восхождения на Говерлу

Четкое следование правилам важно для сохранения вашей жизни и удачного восхождения на Говерлу.

Не поднимайтесь на Говерлу самостоятельно, не имея такого опыта за плечами;

Не оставляйте членов группы и не разделяйтесь;

Руководитель группы должен идти позади всей группы;

Имейте при себе аптечку;

Подбор маршрута должен происходить с учетом подготовки всех людей в группе;

Ни в коем случае не сходите с маршрута и следуйте указаниям;

Вы должны знать всех опасных животных в горах и знать правила поведения при встрече, чтобы избежать неприятностей. Смотрите под ноги внимательно, чтобы не наткнуться на змею.

Прогноз погоды должен проверяться регулярно именно на тех участках, которые вам придется преодолеть, а не у подножия горы. Не бойтесь прервать свое восхождение и вернуться на туристическую базу, если погода стремительно ухудшается;

Не планируйте схождение сразу после снегопадов;

Не сокращайте маршрут;

Не продолжайте восхождение во время тумана или ночью;

Идите подальше от пропасти и края;

Избегайте узких щелей;

Ознакомьтесь с инструкцией поведения во время грозы в горах;

Ознакомьтесь с безопасностью установки палаток в горах;

Не переходите через обильный поток воды, найдите спокойное место для пересечения;

Разводить костер в лесу запрещено, только на открытых каменных участках. Тушить костер нужно до полного охлаждения углов.

Если вы дошли до конца статьи, дойдете и до вершины Говерлы. Статья была составлена по материалам представленным на сайте alp.com.ua. Перейдя на сайт вы можете подробнее ознакомиться со всеми нюансами восхождения на Говерлу и получить все необходимые телефоны спасательных служб и служб поддержки, чтобы позаботиться о безопасности своей и группы.

Это UaPortal и интересные места для путешествий по Украине. Раньше мы писали: все для планирования путешествий по Украине и за рубежом и вкусные кофейни столицы для осенних посиделок.