Ще встигнете підкорити Говерлу. Інструктаж з підготовки та корисні поради

Говерла – одна зі знакових вершин України. Про підйом на Говерлу чують мільйони, мріють сотні тисяч, наважуються десятки тисяч, а доходять тисячі. Ця сакральна гора увібрала в себе всю міць та свободу українського народу, тож підкорити її доволі не просте випробування, яке потребує підготовки, знань та вмінь.

Якщо ви волієте увійти в тисячі, потрібно завчасно підготуватися, як фізично, так і подумати про спорядження (одяг, рюкзак, довгий список буде далі). UaPortal підготував для вас пам’ятку з якою ви нічого не пропустите та дістанетеся вершини вже цього року. Забігаючи трохи далі: підкорити схили Говерли можуть і діти, при правильному обранні маршруту та підходу до підготовки.

Краєвиди які затамовують подих та прискорюють серцебиття – Говерла. Джерело: Фотограф: breakermaximus/Pixabay

Що таке Говерла

Між Івано–Франківською областю (Надвірнянський район) та Закарпатською областю (Рахівський район) лежать бурхливі схили вкриті полонинами, альпійськими луками та чагарниками. "Хвилі" Говерли мають різну висоту та особливості проходження. У підніжжі "кам’яного моря" протікає річка Прут.

Найвища вершина – Говерла, розташована на висоті 2 061 метр. Хоча на Говерлу панує помірний клімат з вираженими сезонами, чим більша висота, тим стрімкіше може змінитися погода та температура. Найлагідніший період для сходження на Говерлу продовжується від кінця весни до середини осені. Зима період для професійних альпіністів, які мають категорію сходження 1Б. Вже понад 140 років гірські вершини Говерли є найпопулярнішими та найбажанішими скарбами у досягненнях багатьох туристів.

Який маршрут обрати для сходження на Говерлу

Основні маршрути для сходження на Говерлу. Джерело: https://alp.com.ua/

Правильно підійти до вибору маршруту на Говерлі – одне з найголовніших питань вашої безпеки. Завжди варто порадитися з професійними гідами, які на практиці розуміють складність та умови кожного маршруту. Кожного року професійні туристичні групи знаходять сміливців, що загубилися, або потрапили в біду на схилах Говерли. Ми спробуємо націлити вас на вірну стежку, де ви будете почуватися переможцем. Більшість основних маршрутів беруть свій старт від туристичної бази "Заросляк".

Популярні та основні маршрути на Говерлі

Хтось може підкорити Говерлу за півдня, а хтось обере насолодитися одразу кількома днями. Все залежить від обраного вами маршруту. Вибір пройде між зеленої, жовтої, червоною, синьої стежками та маршрутом "Через Козьмещик", якщо не враховувати цікавих маршрутів, які під силу лише досвідченим та професійним туристам.

Зелений маршрут:

легкий та підходить дітям та вагітним при надії за ретельної підготовки та звичного для тіла навантаження;

довжина маршруту становить 4,5 км;

час проходження до 3,5 годин.

Цією стежкою можна пройти навіть без супроводу гіда, однак, якщо ви з дітьми та перший раз, вам буде цікаво мальовничою дорогою почути ще й багато цікавих історій. На горі вас буде очікувати найскладніша ділянка маршруту з кам’яним схилом, але краєвиди стануть нагородою за ваші зусилля.

Жовтий та червоний маршрути:

маршрут середньої складності, який потребує ретельної підготовки;

Довжина маршруту 14 км;

час проходження складає до 2 днів.

Для маршрутів середньої складності підготовка має складатися як з фізичного навантаження, так і з морального налаштування на перемогу. Стежка доволі полога і проходить через луки неймовірної казкової краси та магічні таємничі ліси. Під час маршруту ви відчуєте себе переможцем аж 4 рази, підкоривши такі вершини як: Туркул, Брескул, Пожижевська та Говерла. Повернутися до турбази можна й зеленою стежкою.

Червона стежка познайомить вас з озером Несамовите та вершиною Данциж.

Синя стежка:

рівень складності вище середнього;

довжина маршруту 3,7 км;

час проходження 2–3 години.

Наче, йти не довго, та тут підкорювачі вершин прокачують свої навички та вміння, набуваючи нових знань, щоб наступного року підкорити вже вищий рівень. Якщо ви звикли до кардіонавантаження та готові до досить крутих підйомів варто випробувати себе.

Маршрут "Через Козьмещик":

рівень складності середній;

довжина маршруту 17 км;

час проходження до 2 днів.

Складність маршруту скоріше в його довжині, аніж в крутості підйомів. Та потребує навичок вправлятися з наметами при необхідності та мати витривалість для довгої ходьби вгору.

Маршрути високого рівня складності

Доступні лише для професійних туристів та альпіністів. Джерело: https://alp.com.ua/

Якщо ви маєте досвід підкорення вершин, таких як Говерла, вам буде досить цікаво пройтися такими дорогами як:

с Квасів на Петрос: 27 км, до 5 днів;

с гори Кукул: 9 км, до 2 днів;

з села Говерла: 14 км, до 3 днів.

Ці маршрути потребують досвіду та витримки, наважитися на них варто після ретельної підготовки та під керівництвом гіда.

Кому протипоказана Говерла

Сходження на Говерлу протипоказане людям з захворюваннями:

сердечно–судинної системи;

опорно–рухливого апарату;

маленьким дітям без належного рівня підготовки та досягнення 5–6 річного віку (для менших дітей має бути спеціалізований рюкзак);

літнім людям з хронічними захворюваннями.

Так, вершини Говерли підкорюють і жінки при надії, та важливе їх фізичне навантаження до вагітності та стан здоров’я під час вагітності. Завжди є змога обрати легкий маршрут не наражаючи на небезпеку себе та інших, хвилі Говерли прекрасні з усіх сторін.

Фізична підготовка перед сходженням на Говерлу

Рівень складності підготовки залежить від рівня складності обраного маршруту, та у всіх випадках тренування мають початися за декілька тижнів, а іноді й місяців до числа Х:

почніть вводити кардіонавантаження у своє повсякденне життя (біг, тренажери, інтенсивна аеробіка тощо);

ваш ранок має починатися с зарядки, а не з кави;

поступово долучайте розтягування м’язів, приділяючи велику увагу ногам;

розкручуйте суглоби кожного дня – вони також потребують тренування;

репетиція не завадить – підніміться на нижчу вершину, щоб перевірити себе.

Чим краще ви підготуєтеся фізично, тим більш приємно та вражаюче пройде ваше сходження.

Зробіть сходження на Говерлу легшим підготувавши правильне спорядження та одяг. Джерело: https://www.activetravel.com.ua/

Що взяти із собою на Говерлу

Чи можна встигнути зібратися на Говерлу за два дні? Ні. Бо така безтурботність так чи інакше вилізе боком. Не лякайтесь довгого списку, адже він продуманий заради вашої безпеки та приємних спогадів.

Одяг та взуття:

термобілизна та трекінгові шкарпетки (для відповідного сезону);

флісова кофта (для відповідного сезону) або пуховик (зима);

ветрівка, мембранна куртка або софтшелі (для відповідного сезону);

трекінгові штани або шорти, лосини та легінси підійдуть лише для легких маршрутів;

головний убір, шапка та рукавички (для відповідного сезону);

закритий одяг та взуття в пріоритеті в будь–якому сезоні;

дощовик або пончо в будь–який сезон;

сандалі для хайкінгу, трекінгові кросівки або трекінгові черевики (відповідно до сезону та складності підйому).

Аксесуари:

туристичний рюкзак (особливо для маршрутів середньої та високої складності):

намет (для маршрутів більше ніж на пару годин);

спальний мішок для ночівлі в наметі (для відповідного сезону);

трекінгові палиці (допомагають знизити навантаження на суглоби під час довгих піших підйомів);

великі або скорочені каремати (залежно від довготривалості маршруту);

кухонне приладдя для довгих маршрутів (як мінімум свою чашку та ложку потрібно мати);

пляшка з питною водою до 1,5 л на особу;

SPF–захист;

систему GPS до якої ви звикли, будь–то компас чи скачані карти, які працюють без інтернету;

паувер–банки залежно від кількості днів у поході;

сухі та вологі серветки.

Їжа:

для невеликих підйомів достатньо елементарних бутербродів, горішків та печива, або нарізаних овочів та фруктів;

для підйому в кілька діб має бути сублімована їжа, суха та довготривалого збереження.

Якщо ви вже встигли злякатися не підйому, а списку елементарних необхідних речей та боїтеся не встигнути й до середини жовтня, заплануйте сходження на Говерлу на травень 2025 року, так точно встигнете підготуватися.

Українці говорять: "у страху очі великі", й продовжують своє сходження до волі, свободи та незалежності. Бажаємо вам підкорити цю та багато інших вершин України.

Ось чому правила поведінки в горах важливі!. Джерело: https://kalush.informator.ua/

Правила безпеки сходження на Говерлу

Чітке слідування правилам важливе для збереження вашого життя та вдалого сходження на Говерлу.

Не піднімайтеся на Говерлу самостійно, не маючи такого досвіду за плечима;

Не залишайте членів групи та не розділяйтеся;

Керівник групи має йти позаду всієї групи;

Майте при собі аптечку;

Підбір маршруту має відбуватися враховуючи підготовку всіх людей в групі;

В жодному разі не сходьте з маршруту та рухайтеся за вказівками;

Ви маєте знати про всіх небезпечних тварин у горах та знати правила поведінки при зустрічі, щоб уникнути неприємностей. Дивіться під ноги уважно, щоб не натрапити на змію.

Прогноз погоди має перевірятися регулярно саме на тих ділянках, які вам доведеться подолати, а не у підніжжя гори. Не бійтеся перервати своє сходження та повернутися на туристичну базу, якщо погода стрімко погіршується;

Не плануйте сходження одразу після снігопадів;

Не скорочуйте маршрут;

Не продовжуйте сходження під час туману, або вночі;

Йдіть подалі від прірви та краю;

Уникайте вузьких щелин;

Ознайомтеся з інструкцією поведінки під час грози у горах;

Ознайомтеся з безпекою встановлення наметів у горах;

Не переходьте через стрімкий потік води, знайдіть спокійне місце для перетину;

Розводити багаття в лісі заборонено, лише на відкритих кам’яних ділянках. Тушити багаття потрібно до повного охолодження вуглів.

Якщо ви дійшли до кінця статті, то дійдете й до вершини Говерли. Стаття була складена за матеріалами поданими на сайті alp.com.ua. Перейшовши на сайт ви можете більш детально ознайомитися з усіма нюансами сходження на Говерлу та отримати усі необхідні телефони рятувальних служб і служб підтримки, щоб подбати про безпеку свою й групи.

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