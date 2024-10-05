Эрудиты в мире кошек: топ -5 самых умных пород

Коты вообще считаются сообразительными созданиями. Однако представители определенных пород обладают особой склонностью к познанию и исследованию окружающего мира. Об этих породах рассказывает ресурс The Spruce Pets, посвященный домашним питомцам.

Умные коты: общие черты

Породы кошек, которые считаются самыми умными, имеют много общего. Обычно они энергичны и игривы. Им свойственна любознательность, они любят преодолевать препятствия, овладевают трюками и обожают интерактивные развлечения.

Представители "интеллектуальных" пород также способны усваивать домашние правила и распорядок дня: когда хозяин возвращается с работы, когда ожидать ужина или различных процедур.

Еще одна отличительная черта умных кошек – склонность к баловству, когда им скучно. Эти животные нуждаются в постоянной умственной и физической активности, иначе их поведение ухудшается. Когда у вас не хватает времени для занятий с котом, помогут интерактивные игрушки, головоломки для кормления или специальные YouTube-каналы с видео для пушистиков.

Детальнее о породах кошек, которые считаются самыми умными.

Абиссинская порода

Эти кошки, кроме привлекательной внешности, легко усваивают трюки. Также они любят компанию других животных и стремятся участвовать во всех домашних делах. Они будут редко сидеть у вас на коленях, но всегда будут рядом, наблюдая за вашими действиями и, возможно, предлагая свою "помощь".

Абиссинская порода. Источник: Википедия Абиссинская порода. Источник: Википедия

Балинезийская порода Балинез – это длинношерстная версия сиамской породы. Это оживленные кошки, любящие исследовать все, что происходит дома, и все занятия своих хозяев. Балинезийцы оценят разнообразные головоломки, игрушки-дразнилки и кошачьи комплексы. Если их мозг долго не получает стимуляции, они могут нанести вред жилищу.

Балинезийская кошка. Источник: Википедия Балинезийская кошка. Источник: Википедия

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Корниш рекс

Кроме уникальной волнистой шерсти этих котиков отличает острый ум. Многие поклонники этой породы отмечают, что корниш рексы чем-то напоминают собак – например, они охотно будут приносить мяч. Их также можно научить разным трюкам.

К тому же, у этих кошек длинные пальцы, способные легко открывать шкафы для изучения их содержимого, поэтому защитные замки не будут лишними.

Корниш рекс. Источник: Википедия Корниш рекс. Источник: Википедия

Бенгальская порода

Бенгальские коты умны, спортивны и немного дики. Они любят бегать, прыгать, лазить и играть. Это означает, что им нужно пространство для упражнений, в том числе вертикальное. Также направить их энергию можно на интеллектуальные развлечения – головоломки, игрушки.

Будьте готовы к тому, что эти ловкачи научатся включать и выключать свет в доме в неожиданные моменты, а также будут исследовать содержимое ваших ящиков. Рыбок из аквариума они тоже могут достать.

Бенгальская кошка. Источник: Википедия Бенгальская кошка. Источник: Википедия

Сиамская порода

Эти кошки умны, ласковы и энергичны. Они обожают играть и постоянно стремятся к внимания и компании. Их любовь к высоте можно удовлетворить с помощью специального кошачьего комплекса. А занять их ум помогут пазлы и разные головоломки для кошек.

Если сиамец заскучает, то может не только открыть шкафы и навести там свой порядок, но и открывать краны с водой.

Сиамская кошка. Источник: Википедия Сиамская кошка. Источник: Википедия

Напомним, в Румынии объявили о новой породе кошек, получивших название трансильванских.

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