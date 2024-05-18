Экзотика в вашем саду: как самостоятельно вырастить инжир
Инжир – это вкусный экзотический фрукт, который, к сожалению, может расти только в теплом климате. Если вы хотите вырастить этот плод на своем участке, важно знать, как его правильно посадить, ухаживать и защищать. Об этом пишет НОВОСТИ LIVE.
Посадка инжира:
- Место расположения: Инжир любит тепло, поэтому выбирайте для него самое солнечное место в вашем саду.
- Почва: Хорошо дренированная почва с большим количеством органических веществ – это идеальный вариант для инжира.
- Время посадки: Лучше всего сажать инжир ранней весной или поздней осенью.
- Расстояние: Сажайте инжир на расстоянии не менее 3 метров от других деревьев или построек, ведь его корневая система может быть достаточно глубокой.
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Уход за инжиром:
- Если ваш инжир растет не очень активно, можете подпитать его азотным удобрением (200-400 г). Разделите это количество на 3-4 подкормки в течение сезона, начиная с конца зимы и заканчивая серединой лета.
- Регулярно обрезайте инжир, удаляя мертвые , больные или слабые ветви.
- Защита от мороза: Зимой покрывайте инжир, чтобы защитить его от замерзания. Весной снимите укрытие и регулярно поливайте молодые саженцы.
- Солнечный свет: Летом снабдите инжира достаточно солнечного света.
- Обрезка осенью: После сбора урожая обрежьте ветки инжира.
Защита инжира:
- От птиц: Накройте инжир сеткой, поставьте чучело или используйте другие методы, чтобы отпугнуть птиц от плодов.
- От вредителей: регулярно поливайте инжир и расставьте ловушки, чтобы защитить его от вредителей.
Сбор урожая:
Инжир созревает с конца лета до начала осени. Собирайте плоды, когда они станут мягкими и сморщенными.
Дополнительные советы:
- Вы можете выращивать инжир в контейнерах, если в вашем регионе холодные зимы.
- Существует много сортов инжира, поэтому вы можете выбрать тот, который подходит для вашего климата и вкусовых предпочтений.
- Регулярно осматривайте инжир на наличие признаков болезней или вредителей.
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