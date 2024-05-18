Экзотика в вашем саду: как самостоятельно вырастить инжир

Инжир – это вкусный экзотический фрукт, который, к сожалению, может расти только в теплом климате. Если вы хотите вырастить этот плод на своем участке, важно знать, как его правильно посадить, ухаживать и защищать. Об этом пишет НОВОСТИ LIVE.

Посадка инжира:

Место расположения: Инжир любит тепло, поэтому выбирайте для него самое солнечное место в вашем саду.

Инжир любит тепло, поэтому выбирайте для него самое солнечное место в вашем саду. Почва: Хорошо дренированная почва с большим количеством органических веществ – это идеальный вариант для инжира.

Хорошо дренированная почва с большим количеством органических веществ – это идеальный вариант для инжира. Время посадки: Лучше всего сажать инжир ранней весной или поздней осенью.

Лучше всего сажать инжир ранней весной или поздней осенью. Расстояние: Сажайте инжир на расстоянии не менее 3 метров от других деревьев или построек, ведь его корневая система может быть достаточно глубокой.

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Уход за инжиром:

Если ваш инжир растет не очень активно, можете подпитать его азотным удобрением (200-400 г). Разделите это количество на 3-4 подкормки в течение сезона, начиная с конца зимы и заканчивая серединой лета.

(200-400 г). Разделите это количество на 3-4 подкормки в течение сезона, начиная с конца зимы и заканчивая серединой лета. Регулярно обрезайте инжир, удаляя мертвые , больные или слабые ветви.

больные или слабые ветви. Защита от мороза: Зимой покрывайте инжир, чтобы защитить его от замерзания. Весной снимите укрытие и регулярно поливайте молодые саженцы.

Зимой покрывайте инжир, чтобы защитить его от замерзания. Весной снимите укрытие и регулярно поливайте молодые саженцы. Солнечный свет: Летом снабдите инжира достаточно солнечного света.

Летом снабдите инжира достаточно солнечного света. Обрезка осенью: После сбора урожая обрежьте ветки инжира.

Защита инжира:

От птиц: Накройте инжир сеткой, поставьте чучело или используйте другие методы, чтобы отпугнуть птиц от плодов.

Накройте инжир сеткой, поставьте чучело или используйте другие методы, чтобы отпугнуть птиц от плодов. От вредителей: регулярно поливайте инжир и расставьте ловушки, чтобы защитить его от вредителей.

Сбор урожая:

Инжир созревает с конца лета до начала осени. Собирайте плоды, когда они станут мягкими и сморщенными.

Дополнительные советы:

Вы можете выращивать инжир в контейнерах, если в вашем регионе холодные зимы.

Существует много сортов инжира, поэтому вы можете выбрать тот, который подходит для вашего климата и вкусовых предпочтений.

Регулярно осматривайте инжир на наличие признаков болезней или вредителей.

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