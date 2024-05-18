Екзотика у вашому саду: як самостійно виростити інжир
Інжир - це смачний екзотичний фрукт, який, на жаль, може рости лише в теплому кліматі. Якщо ви хочете виростити цей ласий плід на своїй ділянці, важливо знати, як його правильно посадити, доглядати та захищати. Про це пише НОВИНИ LIVE.
Посадка інжиру:
- Місце розташування: Інжир любить тепло, тому обирайте для нього найсонячніше місце у вашому саду.
- Ґрунт: Добре дренований ґрунт з великою кількістю органічних речовин - це ідеальний варіант для інжиру.
- Час посадки: Найкраще садити інжир ранньою весною або пізно восени.
- Відстань: Садіть інжир на відстані не менше 3 метрів від інших дерев або будівель, адже його коренева система може бути досить глибокою.
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Догляд за інжиром:
- Підживлення: Якщо ваш інжир росте не дуже активно, можете підживити його азотним добривом (200-400 г). Розділіть цю кількість на 3-4 підживлення протягом сезону, починаючи з кінця зими і закінчуючи серединою літа.
- Обрізка: Регулярно обрізайте інжир, видаляючи мертві, хворі або слабкі гілки.
- Захист від морозу: Взимку вкривайте інжир, щоб захистити його від замерзання. Навесні зніміть укриття і регулярно поливайте молоді саджанці.
- Сонячне світло: Влітку забезпечте інжиру достатньо сонячного світла.
- Обрізка восени: Після збору врожаю обріжте гілки інжиру.
Захист інжиру:
- Від птахів: Накрийте інжир сіткою, поставте опудало або використовуйте інші методи, щоб відлякати птахів від плодів.
- Від шкідників: Регулярно поливайте інжир і розставте пастки, щоб захистити його від шкідників.
Збір врожаю:
Інжир достигає з кінця літа до початку осені. Збирайте плоди, коли вони стануть м'якими та трохи зморщеними.
Додаткові поради:
- Ви можете вирощувати інжир у контейнерах, якщо у вашому регіоні зими холодні.
- Існує багато сортів інжиру, тому ви можете вибрати той, який найкраще підходить для вашого клімату та смакових уподобань.
- Регулярно оглядайте інжир на наявність ознак хвороб або шкідників.
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