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Соціум

Екзотика у вашому саду: як самостійно виростити інжир

Ціхоцька Марія

Екзотика у вашому саду: як самостійно виростити інжир
Перед посадкою інжира треба знати, як за ним догляати

Інжир - це смачний екзотичний фрукт, який, на жаль, може рости лише в теплому кліматі. Якщо ви хочете виростити цей ласий плід на своїй ділянці, важливо знати, як його правильно посадити, доглядати та захищати. Про це пише НОВИНИ LIVE.

Посадка інжиру:

  • Місце розташування: Інжир любить тепло, тому обирайте для нього найсонячніше місце у вашому саду.
  • Ґрунт: Добре дренований ґрунт з великою кількістю органічних речовин - це ідеальний варіант для інжиру.
  • Час посадки: Найкраще садити інжир ранньою весною або пізно восени.
  • Відстань: Садіть інжир на відстані не менше 3 метрів від інших дерев або будівель, адже його коренева система може бути досить глибокою.

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Догляд за інжиром:

  • Підживлення: Якщо ваш інжир росте не дуже активно, можете підживити його азотним добривом (200-400 г). Розділіть цю кількість на 3-4 підживлення протягом сезону, починаючи з кінця зими і закінчуючи серединою літа.
  • Обрізка: Регулярно обрізайте інжир, видаляючи мертві, хворі або слабкі гілки.
  • Захист від морозу: Взимку вкривайте інжир, щоб захистити його від замерзання. Навесні зніміть укриття і регулярно поливайте молоді саджанці.
  • Сонячне світло: Влітку забезпечте інжиру достатньо сонячного світла.
  • Обрізка восени: Після збору врожаю обріжте гілки інжиру.

Захист інжиру:

  • Від птахів: Накрийте інжир сіткою, поставте опудало або використовуйте інші методи, щоб відлякати птахів від плодів.
  • Від шкідників: Регулярно поливайте інжир і розставте пастки, щоб захистити його від шкідників.

Збір врожаю:

Інжир достигає з кінця літа до початку осені. Збирайте плоди, коли вони стануть м'якими та трохи зморщеними.

Додаткові поради:

  • Ви можете вирощувати інжир у контейнерах, якщо у вашому регіоні зими холодні.
  • Існує багато сортів інжиру, тому ви можете вибрати той, який найкраще підходить для вашого клімату та смакових уподобань.
  • Регулярно оглядайте інжир на наявність ознак хвороб або шкідників.

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