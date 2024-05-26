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Экзотические и изысканные: как ухаживать за стрелицией у себя в саду

Игорь Романько

Как вырастить и ухаживать за стрелицией
Как вырастить и ухаживать за стрелицией

Стрелиция – экзотическая красавица родом из Южной Африки, где она гордится статусом национального цветка. Ее поразительные цветы, напоминающие птиц или корабли, делают это растение настоящей жемчужиной любой комнатной коллекции.

К счастью, стрелиция неприхотлива в уходе, поэтому вырастить ее по силам даже начинающим. Следуя этим простым правилам с сайта zaxid.net, вы сможете вырастить у себя дома пышную и цветущую стрелицию, которая станет настоящим украшением вашего интерьера.

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Вот несколько советов, которые помогут вам создать благоприятные условия для успешного роста и цветения вашего королевского цветка:

Освещение:

  • Стрелиция любит яркий, но не прямой солнечный свет.
  • Идеальное место для нее – у южного окна с притенением в жаркие часы дня.
  • Прямые солнечные лучи могут обжечь листву, поэтому их следует избегать.

Температура:

  • Оптимальная температура для стрелиции – от +18°C до +24°C.
  • Зимой температура должна опускаться ниже +13°C.

Полив:

  • Поливайте стрелицию умеренно, давая почву просыхать между поливами.
  • Переувлажнение может привести к загниванию корней, поэтому его следует избегать.
  • Используйте горшок с дренажными отверстиями.
  • Поливайте почву, а не листья.
  • Зимой частоту поливов можно снизить.

Почва:

  • Стрелициям нужна хорошо дренированная почва, богатая питательными веществами.
  • Можно использовать готовую почву для комнатных растений или самостоятельно составить смесь из:
    • 2 частей листового грунта;
    • 1 части верхового торфа;
    • 1 части песка;
    • 1/2 части перлита.

Удобрения:

  • Подкармливайте стрелицию комплексным удобрением для комнатных растений раз в месяц в течение вегетационного периода (с весны до осени).

Пересадка:

  • Пересаживайте стрелицию раз в 2-3 года, когда корневая система заполнит горшок.
  • Выбирайте горшок на 1-2 размера больше предыдущего.

Обрезка:

  • Стрелиция не требует обрезки, за исключением удаления поврежденных или сухих листьев.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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