Экзотические и изысканные: как ухаживать за стрелицией у себя в саду
Стрелиция – экзотическая красавица родом из Южной Африки, где она гордится статусом национального цветка. Ее поразительные цветы, напоминающие птиц или корабли, делают это растение настоящей жемчужиной любой комнатной коллекции.
К счастью, стрелиция неприхотлива в уходе, поэтому вырастить ее по силам даже начинающим. Следуя этим простым правилам с сайта zaxid.net, вы сможете вырастить у себя дома пышную и цветущую стрелицию, которая станет настоящим украшением вашего интерьера.
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Вот несколько советов, которые помогут вам создать благоприятные условия для успешного роста и цветения вашего королевского цветка:
Освещение:
- Стрелиция любит яркий, но не прямой солнечный свет.
- Идеальное место для нее – у южного окна с притенением в жаркие часы дня.
- Прямые солнечные лучи могут обжечь листву, поэтому их следует избегать.
Температура:
- Оптимальная температура для стрелиции – от +18°C до +24°C.
- Зимой температура должна опускаться ниже +13°C.
Полив:
- Поливайте стрелицию умеренно, давая почву просыхать между поливами.
- Переувлажнение может привести к загниванию корней, поэтому его следует избегать.
- Используйте горшок с дренажными отверстиями.
- Поливайте почву, а не листья.
- Зимой частоту поливов можно снизить.
Почва:
- Стрелициям нужна хорошо дренированная почва, богатая питательными веществами.
- Можно использовать готовую почву для комнатных растений или самостоятельно составить смесь из:
- 2 частей листового грунта;
- 1 части верхового торфа;
- 1 части песка;
- 1/2 части перлита.
Удобрения:
- Подкармливайте стрелицию комплексным удобрением для комнатных растений раз в месяц в течение вегетационного периода (с весны до осени).
Пересадка:
- Пересаживайте стрелицию раз в 2-3 года, когда корневая система заполнит горшок.
- Выбирайте горшок на 1-2 размера больше предыдущего.
Обрезка:
- Стрелиция не требует обрезки, за исключением удаления поврежденных или сухих листьев.
Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.
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