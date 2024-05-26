Екзотичні та вишукані: як доглядати за стреліцією у себе в саду
Стреліція – екзотична красуня родом з Південної Африки, де вона пишається статусом національної квітки. Її вражаючі квіти, що нагадують птахів або кораблі, роблять цю рослину справжньою перлиною будь-якої кімнатної колекції.
На щастя, стреліція невибаглива у догляді, тому виростити її під силу навіть початківцям. Дотримуючись цих простих правил з сайту zaxid.net, ви зможете виростити у себе вдома пишну та квітучу стреліцію, яка стане справжньою окрасою вашого інтер'єру.
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Ось кілька порад, які допоможуть вам створити сприятливі умови для успішного росту та цвітіння вашої королівської квітки:
Освітлення:
- Стреліція полюбляє яскраве, але не пряме сонячне світло.
- Ідеальне місце для неї – біля південного вікна з притіненням у спекотні години дня.
- Прямі сонячні промені можуть обпалити листя, тому їх слід уникати.
Температура:
- Оптимальна температура для стреліції – від +18°C до +24°C.
- Взимку температура не повинна опускатися нижче +13°C.
Полив:
- Поливайте стреліцію помірно, даючи ґрунту просихати між поливами.
- Перезволоження може призвести до загнивання коренів, тому його слід уникати.
- Використовуйте горщик з дренажними отворами.
- Поливайте ґрунт, а не листя.
- Взимку частоту поливів можна зменшити.
Ґрунт:
- Стреліціям потрібен добре дренований ґрунт, багатий на поживні речовини.
- Можна використовувати готовий ґрунт для кімнатних рослин або самостійно скласти суміш з:
- 2 частин листового ґрунту;
- 1 частини верхового торфу;
- 1 частини піску;
- 1/2 частини перліту.
Добрива:
- Підгодовуйте стреліцію комплексним добривом для кімнатних рослин раз на місяць протягом вегетаційного періоду (з весни до осені).
Пересадка:
- Пересаджуйте стреліцію раз на 2-3 роки, коли коренева система заповнить горщик.
- Вибирайте горщик на 1-2 розміри більше попереднього.
Обрізка:
- Стреліція не потребує обрізки, за винятком видалення пошкодженого або сухого листя.
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