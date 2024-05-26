ukr
русский
Лайфхаки

Екзотичні та вишукані: як доглядати за стреліцією у себе в саду

Ігор Романько

Як виростити і доглядати стрілиці
Як виростити і доглядати стрілиці

Стреліція – екзотична красуня родом з Південної Африки, де вона пишається статусом національної квітки. Її вражаючі квіти, що нагадують птахів або кораблі, роблять цю рослину справжньою перлиною будь-якої кімнатної колекції.

На щастя, стреліція невибаглива у догляді, тому виростити її під силу навіть початківцям. Дотримуючись цих простих правил з сайту zaxid.net, ви зможете виростити у себе вдома пишну та квітучу стреліцію, яка стане справжньою окрасою вашого інтер'єру. 

Читайте також: Чому не можна садити хвойні дерева біля хати

Ось кілька порад, які допоможуть вам створити сприятливі умови для успішного росту та цвітіння вашої королівської квітки:

Освітлення:

  • Стреліція полюбляє яскраве, але не пряме сонячне світло.
  • Ідеальне місце для неї – біля південного вікна з притіненням у спекотні години дня.
  • Прямі сонячні промені можуть обпалити листя, тому їх слід уникати.

Температура:

  • Оптимальна температура для стреліції – від +18°C до +24°C.
  • Взимку температура не повинна опускатися нижче +13°C.

Полив:

  • Поливайте стреліцію помірно, даючи ґрунту просихати між поливами.
  • Перезволоження може призвести до загнивання коренів, тому його слід уникати.
  • Використовуйте горщик з дренажними отворами.
  • Поливайте ґрунт, а не листя.
  • Взимку частоту поливів можна зменшити.

Ґрунт:

  • Стреліціям потрібен добре дренований ґрунт, багатий на поживні речовини.
  • Можна використовувати готовий ґрунт для кімнатних рослин або самостійно скласти суміш з:
    • 2 частин листового ґрунту;
    • 1 частини верхового торфу;
    • 1 частини піску;
    • 1/2 частини перліту.

Добрива:

  • Підгодовуйте стреліцію комплексним добривом для кімнатних рослин раз на місяць протягом вегетаційного періоду (з весни до осені).

Пересадка:

  • Пересаджуйте стреліцію раз на 2-3 роки, коли коренева система заповнить горщик.
  • Вибирайте горщик на 1-2 розміри більше попереднього.

Обрізка:

  • Стреліція не потребує обрізки, за винятком видалення пошкодженого або сухого листя.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі у весняний період.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЛайфхакиКімнатні рослиниЛайфхаки сад-город