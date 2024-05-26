Екзотичні та вишукані: як доглядати за стреліцією у себе в саду

Стреліція – екзотична красуня родом з Південної Африки, де вона пишається статусом національної квітки. Її вражаючі квіти, що нагадують птахів або кораблі, роблять цю рослину справжньою перлиною будь-якої кімнатної колекції.

На щастя, стреліція невибаглива у догляді, тому виростити її під силу навіть початківцям. Дотримуючись цих простих правил з сайту zaxid.net, ви зможете виростити у себе вдома пишну та квітучу стреліцію, яка стане справжньою окрасою вашого інтер'єру.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам створити сприятливі умови для успішного росту та цвітіння вашої королівської квітки:

Освітлення:

Стреліція полюбляє яскраве, але не пряме сонячне світло.

Ідеальне місце для неї – біля південного вікна з притіненням у спекотні години дня.

Прямі сонячні промені можуть обпалити листя, тому їх слід уникати.

Температура:

Оптимальна температура для стреліції – від +18°C до +24°C.

Взимку температура не повинна опускатися нижче +13°C.

Полив:

Поливайте стреліцію помірно, даючи ґрунту просихати між поливами.

Перезволоження може призвести до загнивання коренів, тому його слід уникати.

Використовуйте горщик з дренажними отворами.

Поливайте ґрунт, а не листя.

Взимку частоту поливів можна зменшити.

Ґрунт:

Стреліціям потрібен добре дренований ґрунт, багатий на поживні речовини.

Можна використовувати готовий ґрунт для кімнатних рослин або самостійно скласти суміш з: 2 частин листового ґрунту; 1 частини верхового торфу; 1 частини піску; 1/2 частини перліту.



Добрива:

Підгодовуйте стреліцію комплексним добривом для кімнатних рослин раз на місяць протягом вегетаційного періоду (з весни до осені).

Пересадка:

Пересаджуйте стреліцію раз на 2-3 роки, коли коренева система заповнить горщик.

Вибирайте горщик на 1-2 розміри більше попереднього.

Обрізка:

Стреліція не потребує обрізки, за винятком видалення пошкодженого або сухого листя.

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